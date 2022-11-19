عرض فيلم «النهاردة يوم جميل» في مهرجان الرباط الدولي

يعرض مساء اليوم الفيلم السينمائي المصري “النهاردة يوم جميل” بقسم سينما العالم بمهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف المقام حاليا بالمغرب برئاسة دكتور عبد الحق منطرش.

الفيلم بطولة باسم سمرة وهنا شيحة ونجلاء بدر وأحمد وفيق ، والراقصة إيمي سلطان وإيمي إسلام.

يعرض الفيلم بسينما رينسانس، بقسم سينما العالم الذي يضم 5 أفلام من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، الفيلم مأخوذ عن المجموعة القصصية “هضبة المقطم” للكاتب علاء سليمان وسيناريو و حوار نيفين شلبي وشاركتها الكاتبة دينا السقا.

الفيلم يعتبر أول تجربة روائية طويلة للمخرجة نيفين شلبي بعد أن قامت بإخراج العديد من الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة والتي فازت عنها بالعديد من الجوائز والتكريمات من مهرجانات دولية وعربية ومحلية، وتم اختيار فيلم “النهاردة يوم جميل” كعرض عالمي أول في افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرانفكونية في دورته الأولى، كما تم اختياره أيضًا كفيلم الافتتاح في مهرجان سينما حقوق الإنسان بتونس.

كما شارك الفيلم أيضًا في قسم ليالي عربية في مهرجان مالمو للسينما العربية و حصل على تنويه خاص للنجمة هنا شيحة من مهرجان هوليود للفيلم العربي، وحصل أيضا على شهادة تقدير من مهرجان السينمائيين العالميين في إنجلترا، كما حصل على تكريم خاص من مهرجان نيجيريا الدولي لسينما المرأة، وشارك في مهرجانات بإيطاليا ومؤخرا شارك في مهرجان الفيلم الأمريكي المصري بنيويورك.