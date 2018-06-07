عرض فيلم الرجل الأخطر بموسم الصيف..ومخرجه: انتظروا مفآجات

أحمد حمديأكد المخرج مرقس عادل، إنه سيتم عرض فيلم "الرجل الأخطر" في أجازة موسم الصيف الحالي، بعد الانتهاء من مرحلة المونتاج الذي يقوم بها حاليا في إحدي الاستديوهات الكبري بمدينة نصر.وأضاف أن : "فيلم الرجل الأخطر كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد على السسبنس والإثارة والتشويق ويحمل عدة مفآجات للجمهور ال

أحمد حمدي

أكد المخرج مرقس عادل، إنه سيتم عرض فيلم “الرجل الأخطر” في أجازة موسم الصيف الحالي، بعد الانتهاء من مرحلة المونتاج الذي يقوم بها حاليا في إحدي الاستديوهات الكبري بمدينة نصر.

وأضاف أن : “فيلم الرجل الأخطر كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد على السسبنس والإثارة والتشويق ويحمل عدة مفآجات للجمهور العربي والمصري عند عرضه”

وتابع “الفيلم به إسقاطات علي الواقع الذي نعيشه من خلال مناقشة قضية مهمة وهي فكرة التشوية الذي حدث لمصر في الاونة الاخيرة ومحاولة تقديم معالجة للقضية ووضع الصورة الجمالية التي كانت تتمتع بها مصر في الماضي”.

“الرجل الأخطر” بطولة جماعية تجمع الفنان سامح حسين وإدوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد ومارتينا، وتأليف :جوزيف فوزي و من إخراج الدكتور : مرقس عادل ومخرج منفذ: محمد بدير ومنتج فني : مينا فوزي ومدير التصوير: مايكل جورجي ومهندس ديكور : تامر اسماعيل ومهندس الصوت: مرسي عبدالمغني ومستشار إعلامي: موسي صبري

الفيلم من إنتاج شركة فريدة لمالكها سلمي الشرقاوي ومحمد الأباصيري.