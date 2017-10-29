عرض شراء القاهرة للاستثمارات يستهدف أسهم التداول الحر

❐ مصادر: المساهمون الرئيسيون لن يستجيبوا.. وإعداد قيمة عادلة حال قبول «الرقابة المالية» شريف عمر علمت «المال»، أن المستثمر السعودى نواف بن دايل، يسعى لرفع حصته بشركة القاهرة للاستثمارات، عبر الاستحواذ على الأسهم حرة التداول، التى تقارب %56.5 من رأس…

❐ مصادر: المساهمون الرئيسيون لن يستجيبوا.. وإعداد قيمة عادلة حال قبول «الرقابة المالية»

شريف عمر

علمت «المال»، أن المستثمر السعودى نواف بن دايل، يسعى لرفع حصته بشركة القاهرة للاستثمارات، عبر الاستحواذ على الأسهم حرة التداول، التى تقارب %56.5 من رأس المال، وذلك من خلال تقدمه بعرض شراء لكامل أسهم الشركة.

كانت القاهرة للاستثمارات، قد أعلنت الخميس الماضى، تلقيها إخطارا من بن دايل – يستحوذ على %15 من أسهمها- يتضمن نيته التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بعرض للاستحواذ على كامل الأسهم، بسعر 4.20 جنيه للسهم.

وقالت مصادر مقربة من الصفقة، إن إدارة الشركة تفاجئت بخطاب المساهم السعودى، لافتة إلى أن المساهمين الرئيسيين أبدوا عدم موافقتهم على العرض، لانخفاض السعر المقدم وفقا لتقييمهم، ما يرجح عدم استجابتهم للعرض، والتمسك بحصصهم التى تقارب %28.5.

يشار إلى أن المساهمين الرئيسيين، هم حسام ذكى، رئيس مجلس الإدارة، بنسبة %10.5 من رأس المال، وعمر وليد ذكى بـ%5.5، ونور وليد ذكى بـ%5.5، وخالد ياسر ذكى بـ%5.5، وشركة الميدان للاستشارات بـ%4.6، إلى جانب محمد سعيد كامل، العضو المنتدب بحصة %1.5، ويمتلك نواف بن دايل %15 من الأسهم، فيما يتوزع باقى هيكل الملكية بين حملة أسهم التداول الحر.

وأشارت المصادر إلى أنه حال موافقة هيئة الرقابة المالية على نشر العرض، فستتجه الشركة للتعاقد مع إحدى شركات الاستشارات المالية، لإعداد قيمة عادلة للسهم.

ولفتت إلى أن الشركة تمتلك مشروعاً رئيسياً مكونا من 44عمارة سكنية، تحت مسمى “ريدزنت كومباوند”، على مساحة 48.3 ألف متر مربع، بالطريق الدائرى، وتتولى شركة رؤية للاستثمار العقارى مهام تطويره، بقيم مبيعات إجمالية مستهدفة تقارب المليار جنيه، وتصل مدة تنفيذه لـ 4 سنوات.

وتابعت أن هذا المشروع من العوامل التى تدلل على جدوى التمسك بالمساهمة فى الشركة.

وأغلق سهم القاهرة للاستثمارات، بنهاية تعاملات الخميس الماضى، عند مستوى 3.89 جنيه، مرتفعاً بنحو %1.30، وبقيم تداول 1.2 مليون جنيه، على 329 ألف سهم.

وأظهرت نتائج الأعمال خلال النصف الأول من العام الحالى، تحقيق الشركة صافى ربح بلغ 490 ألف جنيه، مقابل 215 ألف جنيه فى النصف المماثل من العام الماضى، وتعمل الشركة بمجالات الإسكان، ومشروعات الامتداد العمرانى واستصلاح الأراضى، ولجأت خلال الشهر الماضى لتخفيض رأسمالها من 100 إلى 94 مليون جنيه، عبر إعدام أسهم خزينة.