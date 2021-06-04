عرض رنين يوم السبت 5 يونيو من 9 إلى 10 مساء

تطرح شركة رنين للأجهزة والأدوات المنزلية عرض الساعة يوم السبت 5 يونيو 2021 ، الذي يبدأ من 9 إلى 10 مساء، بحيث يكون كل يوم عرض مختلفًا عن العرض الذي سبقه، ويتضمن عرض رنين يوم السبت، لعب اطفال، وأدوات منزلية، وشاشات التلفزيون، ومفروشات، لعبة صلصال لصناعة اسنان اشكال مختلفة بالادوات

علبة صلصال الوان بلاستيك بسعر 99 جنيها بدلا من 144 جنيها توفير 45 جنيها

ايس كوولر ماركة اونو 13 لتر ألوان بسعر 99 جنيها بدلا من 130 جنيها توفير 31 جنيها

شاشة سامسونج سمارت 40 بوصة 2usb-fhd-3hdmi بسعر 5499 جنيها بدلا من 6199 جنيها توفير 700 جنيه.

بطانيه حفر ليزر مقاس 220×240 أشكال مختلفة بسعر 159 جنيها بدلا من 230 جنيها توفير 71 جنيها.

فروع رنين

فرع مدينة نصر: 23 شارع أحمد الزمر امتداد ذاكر حسين بعد سوق السيارات – الحي العاشر .

فرع الهرم: 32 مدينة بيتكو محطة مشعل شارع الهرم .

فرع الهرم: 128 شارع الهرم – محطة الكوم الاخضر.

فرع شبرا: 53 شارع شبرا مصر مول السعد أمام مكتبة المحبة – محطة مترو مسرة.

فرع مصر الجديدة: 130شارع جسر السويس بعد كوبري التجنيد – إتجاه روكسي.

فرع 6أكتوبر : أمام جهازمدينة 6 أكتوبر فى دولفين مول البوابة الرئيسية .

فرع عباسالعقاد : 37 ش عباس العقاد – بجوار ماكدونالدز و امام مطعم ام حسن . فرع لاظوغلي :14 ب شارع نوبار ميدان لاظوغلي بالقرب من محطة مترو سعد زغلول.

فرع فيصل : الطالبية فيصل _ داخل فرست مول.

فرع شبرا الخيمة – أمام قسم اول شبرا الخيمة – امام مستشفى النيل.

فرع المقطم : 39 شارع 9 المقطم أمام سيراميك كليوباترا بجوار أورانج.

فرع عين شمس : مول غنيم عين شمس الشرقية بجوار محطة مترو عزبة النخل بجوار حلوانى لبنان.

فرع المحلة : ميدان المشحمة – فوق اولاد رجب – المحلة الكبرى – الغربية.

فرع طنطا : 255 ش الجلاء مول مصر للتامين ميدان الجمهورية طنطا.

فرع الزقازيق: القومية – شارع طلبة عويضة أمام المصرية بلازا بجوار مطعم مؤمن.

فرع شبين الكوم : عمارات النيل – امام كوبرى مبارك.

فرع دسوق: دسوق نفسها – اول مدخل دسوق – أبراج الياسمين – أعلى الراية ماركت.

فرع الاسكندرية : 67 شارع محمود فهمى النقراشى – متفرع من شارع النصر – المنشية – عمارة فالورينا – خلف فندق امون.

فرع الاسكندرية : السيوف شارع مصطفى كامل – كمبوند الكرمه بجانت سنترال مصطفى كامل.

فرع الاسكندرية : كرموز 97 شارع ترعة المحمودية ناصية شارع الترام برج المدينة المنورة.

فرع المطرية : اخر شارع الحرية قبل كوبرى مسطرد

فرع 6 اكتوبر : الحى السادس اجياد مول

فرع سوهاج : 16 طريق سوهاج اخميم – صينية اخميم

فرع اسيوط : ابرج مارينا مركز الفتح امام مدارس الكوثر

فرع بنى سويف : طريق السادات امام النيابة الادارية

فرع الجيزة : 47 شارع ربيع الجيزى

فرع حلوان : محطة حلوان 39 شارع مصطفى فهمى متفرع من شارع منصور اعلى بنك التعمير والاسكان

فرع فيصل : 5 ب شارع فيصل المريوطية امام فنددق قاعود

فرع شارع بورسعيد : 901 شارع بورسعيد امام حديقة الامل وبجوار سوق غزة

فرع ميت غمر : ميت غمر – شارع البحر – برج كنور

فرع دمنهور : الكوبرى الجديد مدخل المحافظة – بجوار مديرية الطب البيطرى

فرع القناطر : 1 كورنيش القناطر الخيرية بجوار قصر ثقافة القناطر الخيرية

فرع نادى الشمس : امام محطة مترو نادى الشمس

فرع الفسطاط : برج الوفا الفسطاط الجديدة بجوار سنترال الفسطاط

فرع اسيوط : مول صيدناوى امام محطة قطار اسيوط

فرع المنيا مغاغة: طريق مصر اسوان الزراعى امام محطة قطار مغاغة

فرع الوراق: ابراج العربى كورنيش الوراق بجوار وزارة الموارد المائية والرى

فرع بنها: تقسيم الكوثر برج حياة – بجوار موقف بنها العمومى

فرع كورنيش حلوان : 15 شارع كورنيش النيل -ركن حلوان الجديد

فرع ترعة اسماعيلية : 37 شارع ترعة الاسماعيلية بجوار البنك الاهلى – طريق البلاجات

فرع مايو : مايو مجاورة 10 خلف جهاز مدينة 15 مايو – أعلى اسواق البصيرى