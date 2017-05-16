عرض رحلة نور لمدة أسبوع فى رمضان

سلوى عثمان أعلن إيهاب مبروك، مدير فرقة مسرح الإسكندرية، أنه ستتم إعادة العرض المسرحى "رحلة نور" إخراج جمال ياقوت، للموسم الثانى لها، بداية من اليوم الثلاثاء 16 مايو وحتى يوم 26 مايو الحالي، يوميًّا فى الساعة السابعة مساء على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية، ويعود مرة أخرى فى شهر رمضان، من يوم 1

سلوى عثمان

أعلن إيهاب مبروك، مدير فرقة مسرح الإسكندرية، أنه ستتم إعادة العرض المسرحى “رحلة نور” إخراج جمال ياقوت، للموسم الثانى لها، بداية من اليوم الثلاثاء 16 مايو وحتى يوم 26 مايو الحالي، يوميًّا فى الساعة السابعة مساء على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية، ويعود مرة أخرى فى شهر رمضان، من يوم 1 يونيو وحتى 6 يونيو المقبل.





أوضح جمال ياقوت، مخرج العرض، أنه يدور حول أثر الخلافات الزوجية على الحالة النفسية للأطفال من خلال حكاية زوجين يدور بينهما الشجار بشكل مستمر في حضور طفلتهما الوحيدة نور، مما يؤدي إلى إرهاق نفسي للطفلة، يتزايد هذا الإرهاق النفسي حتى يصل لمرحلة الذروة فتفقد نور وعيها وتروح في إغماءة طويلة على إثر إحدى هذه الخناقات الزوجية المستمرة.

“رحلة نور” من إنتاج فرقة مسرح إسكندرية، التابعة للبيت الفني للمسرح، ومن بطولة مجموعة من فناني وأطفال فرقة مسرح الإسكندرية، أشعار محمد مخيمر، إضاءة إبراهيم الفرن، ديكور وملابس نيرة عباس، ألحان وتوزيع الأغاني وائل عاطف صلاح، مؤثرات صوتية وسينما أحمد سمير، عرائس أشرف مهدي وحنا حبشي، دراماتورج أحمد عامر، تأليف وإخراج جمال ياقوت.