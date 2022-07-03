«عرض حياة المواطنين للخطر».. ضبط قائد سيارة نقل لسيره بحمولة زائدة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بارتكاب مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن سير قائد سيارة نقل محملة بحمولة زائدة بشكل مائل معرضًا حياة المواطنين للخطر.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول تعليقًا مدعومًا بمقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن نقل قائد سيارة نقل محملة بحمولة زائدة بالسير بشكل مائل معرضًا حياة المواطنين للخطر أثناء سيرها، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق -مقيم بمنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.