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عرض جزيرة اسكتلندية للبيع بسعر يبدأ من 112 ألف دولار

بسعر افتتاحي يبلغ 80 ألف جنيه إسترليني
المال - خاص 7:15 م, السبت, 20 مارس 21 7:15 م, السبت, 20 مارس 21

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بسبب قضاء الكثير من الأشخاص وقتاً أطول من أي وقت مضى داخل منازلهم بسبب قيود الإغلاق، فقد أعاد الكثيرون تقييم خيارات حياتهم، وهم يتطلعون إلى الانتقال إلى أماكن إقامة أكثر اتساعاً.. وقد يحالف الحظ سكان المدن الراغبين في الفرار إلى أحضان الريف.

ووفقا لـ”CNN” تبيع دار مزادات جزيرة اسكتلندية بأكملها بسعر افتتاحي يبلغ 80 ألف جنيه إسترليني (111،700 دولار)، وهو مبلغ لن يسمح للمرء بشراء شقة صغيرة حتى في لندن.

وقالت شركةFuture Property المُنظِمة للمزادات، إن جزيرة “دير” (Deer Island)، الواقعة في المرتفعات الاسكتلندية تضم 11 فداناً من الأرض، وتحتضنها بحيرة “مذهلة وهادئة” على الساحل الغربي لاسكتلندا.

وتُعد الجزيرة غير المأهولة، التي تقع في بحيرة “مويدارت”، مساحة يمكن “الاستمتاع بها دون أي فرصة للتطفل” بسبب موقعها المنعزل، وفقاً لما ذكرته شركة العقارات.

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وأصبحت الجزيرة معروضة للبيع بعد أن امتلكتها العائلة ذاتها لمدة 500 عام، وفقاً لما ذكره مدير العقارات، ستيفن مكلوسكي.

وقال مكلوسكي إن الشخص الذي سيمتلك الجزيرة في المستقبل سيكون جاراً بعيداً لعائلة رجل الأعمال البريطاني، السير ريتشارد برانسون، إذ تمتلك شقيقته، فانيسا برانسون، جزيرة “إيليان شونا”، وهي أقرب جزيرة إلى جزيرة “دير”.

وسيتضمن الجيران الأكثر قرباً السناجب الحمراء، والفقمات، والدلافين في بعض الأحيان.

وتقع في الجوار أيضاً قلعة “تيورام المذهلة”، والتي بنيت في القرن الثالث عشر، وهي الآن في حالة خراب.

وعند حديثه عن الجزيرة، قال مكلوسكي إنها لا تتضمن حالياً إلا على الصخور والأشجار.

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وقال مكلوسكي: “لا يوجد شيء عليها، ولم يُبنى أي شيء عليها قط”، ثم أضاف: “لا يوجد شيء على الإطلاق. وهي كانت غير مأهولة بالكامل منذ 500 عام”.

وسيعقد المزاد عبر الإنترنت في 26 مارس، ولكن، أشار مكلوسكي إلى وجود مشترين مهتمين بالجزيرة بالفعل، بما في ذلك شخص يرغب بمكان لوقف يخته، وشخص آخر يرغب في استخدام الجزيرة كمكان لممارسة التجديف بقوارب “الكاياك”.

وأضاف مكلوسكي أن المشتري سيحتاج إلى الحصول على الإذن الملائم لبناء أي شيء على الجزيرة، كما أنه يتوقع أن تُباع الجزيرة مقابل قيمة تتراوح بين 150 ألف جنيه إسترليني، و200 ألف جنيه إسترليني (أي 209 آلاف دولار إلى 279 ألف دولار).

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وقال مكلوسكي: “ستحصل على مختلف المشترين، وستحصل على مستثمرين أجانب، وأصحاب الأراضي الأثرياء، والرومانسيين الذين وقعوا بحب فكرة امتلاك جزيرة اسكتلندية”.

وقال السماسرة، وخبراء صناعة السفر العام الماضي إنهم شهدوا زيادةً في المشترين، والمستأجرين المحتملين الذين يتطلعون إلى الهروب إلى جزيرة خاصة بهم، وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

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بقلم المال - خاص

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