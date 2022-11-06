«عرض بطانية بـ3 جنيهات».. «حماية المستهلك» يكشف تفاصيل إغلاق «سنتر شاهين»

كشف مصدر مسؤول بجهاز حماية المستهلك، تفاصيل إغلاق الجهاز لـ«سنتر شاهين» بمنطقة «الطالبية»، مؤكدًا أن السنتر عرض بعض المنتجات على وسائل التواصل الاجتماعي مما دفع المواطنين إلى الإقبال الشديد على الفرع لحجزها وتفاجأوا بعدم توافرها.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن السنتر قام بالإعلان عن بطانية بسعر 3 جنيهات بالإضافة إلى بعض المنتجات الأخرى، وحين توافد المواطنون على الفرع قام المسؤولون عن السنتر بطردهم.

وأشار إلى أنه بعد طرد المواطنين من السنتر استقبل الجهاز شكاوى كثيرة من السنتر، إذ تصادف وجود حملة للجهاز في الجيزة، مما أمر على الفور رئيس الجهاز المهندس أيمن حسام الدين إلى توجيه الحملة على السنتر لفحص الشكاوى الواردة من المواطنين.

وأكد المصدر، أنه بالذهاب لمحل الشكوى تبين وجود إعلانات مضللة لبعض السلع، لافتا إلى أنه تم إغلاق المحل نظرا لاتهام مالكة بتهمة الإعلان المضلل والتي تصل عقوته إلى 2 مليون، وإحالته إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة معه.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد في تصريحات تليفزيونية، أنه جاري التحقيق مع صاحب سنتر شاهين بتهمة تضليل المواطنين بعروض وهمية.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم إغلاق سنتر شاهين بعد عروض خصومات وهمية في البلاك فراي داي، مشيرًا إلى أن الجهاز مسئول عن الرقابة على الأسعار والعروض الوهمية وغير الحقيقية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وكذلك التعامل مع الشكاوى بخصوص الأسعار المرتفعة بالسوق عن السعر المتداول.

وتابع أنه لا بد من الحصول على فاتورة لضمان حقوقهم في حالة وجود أي عيب بالمنتج.

وناشد المواطنين بالتوجه إلى المتاجر والمنصات الإلكترونية الموثوقة، وعدم الخداع بالإعلانات المضللة والانسياق وراء العروض الوهمية التي توحي بوجود تخفيضات غير حقيقية.