عرض اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار اليوم على رئيس الوزراء

أماني العزازي:عقدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لقاء بمستثمرى المنطقة الحرة العامة الاستثمارية ببورسعيد للاستماع إلى مشاكلهم.وأكدت الوزيرة أن مشكلة الصرف الصحى بمنطقة الاستثمار فى طريقها للحل بعد تعاقدها اليوم، بالتنسيق مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مع إحدى شركلت البترول لت

أماني العزازي:

عقدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لقاء بمستثمرى المنطقة الحرة العامة الاستثمارية ببورسعيد للاستماع إلى مشاكلهم.

وأكدت الوزيرة أن مشكلة الصرف الصحى بمنطقة الاستثمار فى طريقها للحل بعد تعاقدها اليوم، بالتنسيق مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مع إحدى شركلت البترول لتنفيذ المحطة فى وقت زمنى صغير، وكذلك سرعة إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين.

وقالت إنه من المقرر عرض اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على رئيس الوزراء للتصديق عليها، وإشادت بدور القانون فى دعم اللامركزية بالمحافظات ومنح حوافز استثمار كبيرة للمستثمرين,.

وأشارت الوزيرة إلى موافقتها على دعم الوزارة لقطاع الإسكان الذى يعانى من أزمة بالمحافظة من خلال وزارة التعاون الدولى.



وتصدرت مشاكل الصرف الصناعى وافتقاد المنطقة لمحطة معالجة وضخامة تكاليف تركيب منظومة الأطفاء بالمصانع والإجراءات المعقدة لاستصدار تراخيص التشغيل أبرز المشكلات التى استعرضها مستثمرو بورسعيد أمام الوزيرة، وفى حضور أحمد عفيفي، رئيس المناطق الحرة ومنى زوبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

فيما أكدت الوزيرة أنه من المزمع إنشاء وحدة لحل مشاكل المستثمرين، قبل رفعها للجنة فض المنازعات وخدمة كول سنتر للرد حول استفسارات المستثمرين على بنود القانون.