عرض البحر بيضحك ليه.. حفلة مجانين طالتها لعنة الدم

علي راشدفي إطار فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته العاشرة– دورة الدكتورة نهاد صليحة– عرض، أمس الأول الاثنين، مسرحية "البحر بيضحك ليه".في هذا العرض فإن دخولك عالم العرض المسرحي لن تبدأ بعد جلوسك وانتظارك للممثلين ليصعدوا إلى المسرح واحدًا تلو الآخر، لكنك بمجرد دخولك من ب

علي راشد

في إطار فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته العاشرة– دورة الدكتورة نهاد صليحة– عرض، أمس الأول الاثنين، مسرحية “البحر بيضحك ليه”.

في هذا العرض فإن دخولك عالم العرض المسرحي لن تبدأ بعد جلوسك وانتظارك للممثلين ليصعدوا إلى المسرح واحدًا تلو الآخر، لكنك بمجرد دخولك من باب المسرح ستجد أمامك الممثلين يستقبلونك على باب الدخول في أزياء العرض.. منهم من يحمل وردًا.. ومنهم من يحمل طائرًا.. وجمعيهم ينظرون إليك نظرات غريبة.

وبعد دخولك إلى المسرح ستجد باقي الممثلين، منهم من يجلس متوسطًا المسرح وكأنه يتحدث مع نفسه، بينما يسير آخر أمام الجمهور وهو يشير إليهم، ما يجعلك تتساءل: “ماذا يحدث؟”. وما يحدث هو أن مخرج العرض اختار أن يضعك في أجواء العرض قبل بدايته ليجتذبك لمعرفة تفاصيله وسير الأحداث التي ستخشى أن يفوتك منها شيء، وهو ما يجعلك منتبهًا منذ البداية.

من تتبعك للزي الموحد وهو القميص والبنطلون الأبيض وحركات الممثلين، تدرك أن مكان العرض هو “مستشفى مجانين”، فالعرض مأخوذ عن نص “حفلة للمجانين” لخالد الصاوي والتي كتبها في التسعينيات، وقد حاول العرض الاستفادة من القصة لكن مع إكسابها رؤية تتناول أحداث ثورة 25 يناير، وهو ما يظهر جليًّا خلال الأحداث التي تتحدث عن مجموعة من الأشخاص بأعمار وشخصيات مختلفة يتم إيداعهم في مستشفى للأمراض النفسية بنيت في مكان بعيد عن المدينة وقريبة من البحر، يعانون الكثير من الظلم داخل المستشفى والإهانة والتعذيب بل والقتل أيضًا، حيث يكتشف كل يوم أن أحدهم ألقى بنفسه في البحر، إلا أن الحقيقة أنه يقتل وتباع أعضاؤه، وهو ما تكشفه الأحداث ليثور المرضى ولكن النهاية لن تكون مُرضية لهم.

يتسع المسرح ليأخذ حيزًا كبيرًا فارغًا ليس فيه سوى بعض المقاعد، وفي عمقه سلم، وعلى جانبيه بعض الديكورات البسيطة على حائط مكتوب عليه جملة “مساكين بنضحك من البلوة” و”البحر بيضحك ليه” وتوجد شجرة يابسة في أصيص صغير، ويبدأ العرض بأغنية “البحر بيضحك ليه” والتي أداها الممثلون بطريقتهم، فهم في النهاية مرضى نفسيون، كلّ منهم يغني بطريقته ويؤدي حركاته الغريبة أثناء تقديم الأغنية، سواء بعينيه أو بقدميه أو بيديه بشكل مستمر.

وأخطأ العرض في بدايته حينما دخل التمرجي ليقول للجمهور إنهم بداخل مستشفى للأمراض النفسية في مكان على البحر، فهذا التعريف لم يكن له داع فالأمر ليس معقدًا لدرجة أن الجمهور سيعجز عن إدراك طبيعة المكان.

باقي العرض عبارة عن مناقشات بين الممثلين، منهم من يتحدث حول الأوضاع الاقتصادية مقارنًا الفترة التي عاش فيها والفترة الحالية، ومنهم من يتحدث عن قصة حب له، وبعد وجود طبيب جديد يحاولون أن يفهموا لماذا هم بعيدون عن الجميع، ونظرًا لما يقوم به التمرجي وممرضة معهم من ظلم وإهانة يقررون أن يثوروا على الجميع، فيقومون بحبس طبيبين، رغم أنه لا علاقة لهما بما يحدث، ويغلقون عليهم جميعًا باب الغرفة لتحدث بينهم العديد من المناوشات، فيقتلون الطبيبين، ثم يقتلون أحد الأشخاص منهم لأنهم عرفوا أنه يعلم ما يحدث بالخارج وأن أصدقاءهم يقتلون ولا ينتحرون.

العديد من الأحداث مثل محاولتهم لأن يكونوا حكومة خاصة بهم من الموجودين وبالرغم من أن مفتاح الغرفة لديهم لكنهم ظلوا في خلافاتهم إلى أن قرروا في النهاية فتح الغرفة فقتلهم التمرجي والممرضة، ليختتم العرض بسقوط الجميع قتلى، ويقف التمرجي والممرضة في الخلف، لتتحول ثورة المجانين أو حفلتهم، كما هي في النص الأصلي، إلى حفلة من الدم الذي انتشر في أرجاء المسرح.