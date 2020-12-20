عرض الأفلام على المنصات وتراجع إيرادات دور العرض.. سمات مختلفة للإنتاج في 2020

تميز الانتاج السينمائي لعام 2020 بسمات مختلفة عن السنين الماضية ، كان أبرزها تراجع إيرادات دور العرض بمصر في كثر من الاعمال السينمائية ، بالإضافة لاتجاه المنتجين لعرض أفلامهم عبر المنصات الرقمية لأول مرة.

وترصد المال في تقرير حصاد سينما عام 2020، أراء متخصصين وفنانين عن تلك الحالة الانتاجية سينمائيا.

سامر المصري : الجمهور أصبح مقبلا على البلاتفورم ويفضلها ولن يتراجع دورها بعد وباء كورونا

وقال الفنان سامر المصري إن إحساس السينما ودور العرض شيئا مختلفا تماما عن مشاهدة الفيلم السينمائي من خلال منصة رقمية معينة .

وأضاف أن وجود البلاتفورم حاليا أصبح أمرا واقعا ، فنحن نعيش في زمن يمكن ان نرى المسرح وليس السينما فقط يمكن تصويره وعرضه على منصة رقمية معينة .

وأكد أنه بعد انتهاء ازمة فيروس كورونا لن يتراجع دور المنصات الرقمية كما يتصور الكثيريون ، حيث أن غالبية الجمهور أصبحوا يفضلون استخدام هذه النوعية من الميديا الحديثة لمشاهدة أي عمل فني جديد سينمائيا ودراميا وهم في منازلهم .

محمود عبد الشكور : واجهت صعوبات كبيرة وتراجعت الايرادات

أوضح الناقد السينمائي محمود عبد الشكور ان السينما المصرية عانت خلال عام 2020 من صعوبات كبيرة بسبب وباء كورونا وقلت الإيرادات بصورة عامة ، بالإضافة إلى أن مستوى الافلام لم يكن بالجودة المطلوبة من صناعها.

وأوضح أن السينما المصرية لاتموت أبدا ولايوجد قلق عليها فبرغم كل الصعوبات التي عشناها عام 2020 لكن بمجرد أن تنتهي ازمة كورونا ستعود السينما المصرية بقوة وستزيد الإيرادات لأن هناك شركات أغلقت بسبب هذه الأزمة .

لكن السينما المصرية لها جمهورها في الوطن العربي ، مشيرا إلى أن فيلم مثل” زنزانة 7″ لأحمد زاهر يحقق نجاحا كبيرا في العراق برغم عرضه منذ اشهر وضعفه فنيا لكن أحبه الجمهور العراقي لذلك نتمنى من السينمائيين أن يقدروا الجمهور ويقدموا اعمالا سينمائية هامة وان تكون خطواتهم محسوبة لان الجمهور يحبهم من الجمهور للخليج .

فايزة هنداوي : لايمكن تقييم السينما بصورة دقيقية بسبب الأزمة لكن حققت إنجازات ملموسة

وأعربت الناقدة السينمائية فايزة هنداوي أن حال السينما المصرية في عام 2020 كان ضعيفا وذلك جزء من حال السينما العالمية .

وتضيف ان هذا العام كان صعبا على السينما المصرية ولم تكن في حالتها الطبيعية ، ولايمكن تقييمها بصورة كبيرة بسبب الازمة الصعبة التي عاشتها السينما .

واكدت انه برغم كل الصعوبات كانت هناك انجازات حقيقية وملموسة للسينما المصرية هذه السنة ، ومرتبطة بالسينما المستقلة بصورة اكبر بفوز افلام مصرية بجوائز عالمية وحصول الفنانة شاهين على جائزة بمهرجان القاهرة السينمائي عن فيلمها ” حظر تجول ” .

واشارت ايضا الى ان صناع الافلام السينمائية الطويلة يحتاجون لمراجعة حساباتهم مرة اخرى في نوعية الاعمال السينمائية التي يقدمونها للجمهور الفترة المقبلة .