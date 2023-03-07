عرض استحواذ باكين: الأصباغ الوطنية تتقدم رسميًا للرقابة المالية

أعلنت شركة باكين للبويات والصناعات الكيماوية، تقدم شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة بمستندات عرض الاستحواذ رسميًا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكدت الرقابة المالية تلقيها عرض الاستحواذ على باكين اليوم الإثنين بسعر 34 جنيه للسهم وجارى دراسته من قبل اللجنة المختصة، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية.

وأعلنت باكين في 3 نوفمبر الماضي تلقيها عرض استحواذ غير ملزم من شركة

باكين : الأصباغ الوطنية تجرى الفحص النافي للجهالة منذ نوفمبر

بسعر مبدئي 29 جنيها للسهم على أن يجرى تحديد السعر النهائي بعد انتهاء عملية الفحص النافي للجهالة.

ووافق مجلس إدارة الشركة في 13 نوفمبر 2022، منح الإذن لشركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة للبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة، واستمر الفحص طيلة هذه الشهور مع طلب مهلة من

لمدة 60 يومًا.

كانت باكين قد كلفت شركة

لدراسة القيمة العادلة للسهم فى إطار عروض الاستحواذ المقدمة والمحتملة على أسهمها، كما اختار المجلس مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية للقيام بدور المستشار القانونى وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة 6 سبتمبر الماضى.

كما سبق للشركة في 24 أغسطس الماضى تكليف بنك الاستثمار ”

للقيام بأعمال التفاوض على تحسين العروض المقدمة للاستحواذ عليها والوصول بها إلى أعلى سعر ممكن يضمن جميع حقوق المساهمين.

ودار التنافس حول باكين (قبل دخول الأصباغ الوطنية) بين شركتي ” سايباد للاستثمار الصناعى”، و”الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (سايبس)”، اللتين تقدمتا بأسعار مبدئية أقل بكثير من السعر المعروض من المنافس الجديد (الأصباغ الوطنية).

وتراوحت متوسطات أسعار عروض سايباد وسايبس بين 18 إلى 19 جنيها للسهم ،ما يعني أن شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة قد دخلت المنافسة بسعر سخي معجز يزيد عن المنافسية بنسبة تتراوح بين 55 إلى 76% وفقًا لمتابعة

انسحاب سايبس وسايباد من المنافسة خلال العام الماضي

وأعلنت باكين في 9 نوفمبر الماضي تلقيها خطابًا من الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (

) بالانسحاب من منافسة الاستحواذ عليها بعد تقديم شركة الأصباغ الوطنية عرضًا أعلى.

وانفردت “

” في أكتوبر 2022 بقرار انسحاب مماثل من المنافس الأول «سايباد للاستثمار الصناعى» بسبب طول الإجراءات وتأخر حسم مصير أرض القبة (أى قبل دخول الأصباغ الوطنية بعرض مغر).

وتمتلك «باكين» قطعة أرض بمساحة 50 ألف متر بمنطقة القبة، مقام عليها مصنع قبل أن يتم هدمه بغرض تحويلها إلى النشاط السكنى، وعلمت “

منذ بداية التنافس أن هذا الأرض محل تفاوض بين المتقدمين للعروض وقد تحسم المنافسة لصالح أحدهما فى نهاية المطاف.

يشار إلى أن باكين تلقت فى 7 يوليو الماضى عرض استحواذ على كامل أسهمها من شركة

ش.م.م بسعر يتراوح فى نطاق 16 إلى 16.5 جنيه للسهم.

كما تلقت الشركة في 7 أغسطس الماضى عرض استحواذ منافس من قبل الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (

) بسعر مبدئى يتراوح بين 17.5 إلى 18.5 جنيه للسهم.

واضطرت سايباد إلى الإعلان عن زيادة العرض (في 10 أغسطس) بعد دخول سايبس ليصبح نطاقه السعري المبدئي في حدود

للسهم.

واعترض مجلس إدارة باكين فى وقت لاحق (20 يوليو ) على سعر العرض المقدم فى عرض سايباد مع

إلى الجمعية العامة للمساهمين فى أقرب اجتماع لاستطلاع رأيها فى مسألة الفحص النافى للجهالة.

كما قرر

مخاطبة شركة سايباد لإعادة النظر فى السعر المقدم لعدم تناسبه مع القيمة الحقيقة والعادلة للشركة وأصولها، وفقا لمحضر الاجتماع المرسل للبورصة المصرية.

وتأسست “سايباد” على يد مجموعة من المستثمرين العاملين فى مجال البوايات والدهانات فى مصر وآسيا، وتسعى الشركة لتوسعة نشاطها فى مصر من خلال الاستحواذ على باكين للبويات؛ إحدى أكبر الشركات العاملة فى السوق المصرية، وفقًا لخطاب الاستحواذ.

أما شركة سايبس فلديها أربعة مصانع فى مصر لتصنيع الدهانات بقدرة إنتاجية 200 ألف طن دهانات سنويا، كما تمتلك مصانع أخرى في السعودية وليبيا ولبنان وجنوب أفريقيا.