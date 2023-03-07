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عرض استحواذ باكين: الأصباغ الوطنية تتقدم رسميًا للرقابة المالية

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الأصباغ الوطنية الإماراتية تتقدم بعرض الاستحواذ على باكين

عرض استحواذ باكين: الأصباغ الوطنية تتقدم رسميًا للرقابة المالية
رجب عزالدين

رجب عزالدين

12:23 م, الثلاثاء, 7 مارس 23

أعلنت شركة باكين للبويات والصناعات الكيماوية، تقدم شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة بمستندات عرض الاستحواذ رسميًا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكدت الرقابة المالية تلقيها عرض الاستحواذ على باكين اليوم الإثنين بسعر 34 جنيه للسهم وجارى دراسته من قبل اللجنة المختصة، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية.

وأعلنت باكين في 3 نوفمبر الماضي تلقيها عرض استحواذ غير ملزم من شركة 

الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة 
بسعر مبدئي 29 جنيها للسهم على أن يجرى تحديد السعر النهائي بعد انتهاء عملية الفحص النافي للجهالة.

باكين : الأصباغ الوطنية تجرى الفحص النافي للجهالة منذ نوفمبر

باكين

ووافق مجلس إدارة الشركة في 13 نوفمبر 2022، منح الإذن لشركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة للبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة، واستمر الفحص طيلة هذه الشهور مع طلب مهلة من

الرقابة المالية
لمدة 60 يومًا.

كانت باكين قد كلفت شركة

 إيليت للاستشارات المالية
 لدراسة القيمة العادلة للسهم فى إطار عروض الاستحواذ المقدمة والمحتملة على أسهمها، كما اختار المجلس مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية للقيام بدور المستشار القانونى وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة 6 سبتمبر الماضى.

كما سبق للشركة في 24 أغسطس الماضى تكليف بنك الاستثمار ” 

الأهلى فاروس”
 للقيام بأعمال التفاوض على تحسين العروض المقدمة للاستحواذ عليها والوصول بها إلى أعلى سعر ممكن يضمن جميع حقوق المساهمين.

ودار التنافس حول باكين (قبل دخول الأصباغ الوطنية) بين شركتي ” سايباد للاستثمار الصناعى”، و”الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (سايبس)”، اللتين تقدمتا بأسعار مبدئية أقل بكثير من السعر المعروض من المنافس الجديد (الأصباغ الوطنية).

وتراوحت متوسطات أسعار عروض سايباد وسايبس بين 18 إلى 19 جنيها للسهم ،ما يعني أن شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة قد دخلت المنافسة بسعر سخي معجز يزيد عن المنافسية بنسبة تتراوح بين 55 إلى 76% وفقًا لمتابعة

 المال
.

انسحاب سايبس وسايباد من المنافسة خلال العام الماضي

جريدة المال

وأعلنت باكين في 9 نوفمبر الماضي تلقيها خطابًا من الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (

سايبس
) بالانسحاب من منافسة الاستحواذ عليها بعد تقديم شركة الأصباغ الوطنية عرضًا أعلى.

وانفردت “

المال
” في أكتوبر 2022 بقرار انسحاب مماثل من المنافس الأول «سايباد للاستثمار الصناعى» بسبب طول الإجراءات وتأخر حسم مصير أرض القبة (أى قبل دخول الأصباغ الوطنية بعرض مغر).

وتمتلك «باكين» قطعة أرض بمساحة 50 ألف متر بمنطقة القبة، مقام عليها مصنع قبل أن يتم هدمه بغرض تحويلها إلى النشاط السكنى، وعلمت “

المال”
 منذ بداية التنافس أن هذا الأرض محل تفاوض بين المتقدمين للعروض وقد تحسم المنافسة لصالح أحدهما فى نهاية المطاف.

يشار إلى أن باكين تلقت فى 7 يوليو الماضى عرض استحواذ على كامل أسهمها من شركة 

سايباد للاستثمار الصناعى
 ش.م.م بسعر يتراوح فى نطاق 16 إلى 16.5 جنيه للسهم.

كما تلقت الشركة في 7 أغسطس الماضى عرض استحواذ منافس من قبل الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (

سايبس
) بسعر مبدئى يتراوح بين 17.5 إلى 18.5 جنيه للسهم.

واضطرت سايباد إلى الإعلان عن زيادة العرض (في 10 أغسطس) بعد دخول سايبس ليصبح نطاقه السعري المبدئي في حدود 

18.75 جنيه
 للسهم.

واعترض مجلس إدارة باكين فى وقت لاحق (20 يوليو ) على سعر العرض المقدم فى عرض سايباد مع 

إحالة الملف
 إلى الجمعية العامة للمساهمين فى أقرب اجتماع لاستطلاع رأيها فى مسألة الفحص النافى للجهالة.

كما قرر 

المجلس 
مخاطبة شركة سايباد لإعادة النظر فى السعر المقدم لعدم تناسبه مع القيمة الحقيقة والعادلة للشركة وأصولها، وفقا لمحضر الاجتماع المرسل للبورصة المصرية.

وتأسست “سايباد” على يد مجموعة من المستثمرين العاملين فى مجال البوايات والدهانات فى مصر وآسيا، وتسعى الشركة لتوسعة نشاطها فى مصر من خلال الاستحواذ على باكين للبويات؛ إحدى أكبر الشركات العاملة فى السوق المصرية، وفقًا لخطاب الاستحواذ.

أما شركة سايبس فلديها أربعة مصانع فى مصر لتصنيع الدهانات بقدرة إنتاجية 200 ألف طن دهانات سنويا، كما تمتلك مصانع أخرى في السعودية وليبيا ولبنان وجنوب أفريقيا.

رجب عزالدين

رجب عزالدين

12:23 م, الثلاثاء, 7 مارس 23