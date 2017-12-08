عرض اتفاقية قرض ألماني بـ225 مليون يورو على البرلمان

المال- خاص قال شهاب مرزبان، مستشار وزير الاستثمار والتعاون الدولي للشئون الاقتصادية، إن المفاوضات التى أجرتها وزارة التعاون الدولي مع الجانب الألماني للحصول على قرض بقيمة 225 مليون يورو نحجت، لافتًا إلى أنه عقب الحصول على موافقة مجلس الوزراء سيتم عرض الأمر على مجلس النواب.جاءت تصريحا

المال- خاص





قال شهاب مرزبان، مستشار وزير الاستثمار والتعاون الدولي للشئون الاقتصادية، إن المفاوضات التى أجرتها وزارة التعاون الدولي مع الجانب الألماني للحصول على قرض بقيمة 225 مليون يورو نحجت، لافتًا إلى أنه عقب الحصول على موافقة مجلس الوزراء سيتم عرض الأمر على مجلس النواب.

جاءت تصريحات “مرزبان”، لـ”المال”، على هامش فعاليات المنتدى السنوى لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا “الكوميسا” تحت عنوان “إفريقيا 2017″، فى يومه الثاني بمشاركة 10 زعماء ورؤساء حكومات و40 وزيرًا من 24 دولة إفريقية، بالإضافة إلى أكثر من 500 جهة إفريقية ودولية، ونحو 1500 مستثمر من إفريقيا ومختلف دول العالم، ويقام المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويشهد المؤتمر، الذى يعقد جلساته على مدار 3 أيام (7 إلى 9 ديسمبر)، أكثر من 35 جلسة لبحث سبل دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية وتذليل العقبات أمام تنشيط حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، حيث سيشارك فى المنتدى أهم صناع القرار السياسى والاقتصادي فى القارة الإفريقية من قادة ومسئولين ومستثمرين ومؤسسات وهيئات فاعلة فى عملية اتخاذ القرار.