عرض إنجازات البرلمان في مؤتمر صحفي.. الإثنين

ياسمين فوازأعلن النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عن عقد مؤتمراً صحفياً، الإثنين المقبل، ببهو الشورى، لعرض إنجازات المجلس وما سيتم مناقشته فى الفترة المقبلة من مشروعات قوانين.جدير بالذكر أن الإجازة البرلمانية تبدأ أواخر شهر يونيو المقبل، وتستمر لمدة ثلاث أشهر حتي مطلع أ

ياسمين فواز

أعلن النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عن عقد مؤتمراً صحفياً، الإثنين المقبل، ببهو الشورى، لعرض إنجازات المجلس وما سيتم مناقشته فى الفترة المقبلة من مشروعات قوانين.

جدير بالذكر أن الإجازة البرلمانية تبدأ أواخر شهر يونيو المقبل، وتستمر لمدة ثلاث أشهر حتي مطلع أكتوبر، وسط مطالب قطاع واسع من رموز مجلس النواب وقياداته إلى إلغائها، رغبة فى إنجاز عدد من مشروعات القوانين الهامة التي تأخرت الحكومة في إرسالها وعلى رأسها الإجراءات الجنائية، وغيرها من مشروعات القوانين، خاصة أن البرلمان كان قد قرر تقليصها فى دور الانعقاد الأول لتكون شهراً واحداً.