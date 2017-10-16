عرضان للاستحواذ على حصة مؤثرة فى هايبر وان

❏ «فاروس المالية» و«التميمى» مستشارا «الهوارى» للصفقةشريف عمرعلمت «المال» أن شركة مبيعات التجزئة الشهيرة «هايبر وان» المملوكة لرجل الأعمال محمد الهوارى تلقت عرضين من شركتين، إحداهما محلية والأخرى أجنبية، للاستحواذ على حصة مؤثرة من أسهمه

❏ «فاروس المالية» و«التميمى» مستشارا «الهوارى» للصفقة

شريف عمر

علمت «المال» أن شركة مبيعات التجزئة الشهيرة «هايبر وان» المملوكة لرجل الأعمال محمد الهوارى تلقت عرضين من شركتين، إحداهما محلية والأخرى أجنبية، للاستحواذ على حصة مؤثرة من أسهمها.

وقالت مصادر مقربة من الصفقة – فضلت عدم الإفصاح عن اسمها – إن العرضين تقدم لهما كل من صندوق المشروعات المصرى الأمريكى إحدى الشركات الاستثمارية الأجنبية التى تدخل السوق المحلية لأول مرة، وتدرس إدارة «هايبر وان» حالياً العرضين، تمهيدأً لاتخاذ القرار النهائى.

كما علمت «المال» أن «هايبر وان» عينت شركة فاروس المالية القابضة كمستشار مالى مستقل فى الصفقة، و مكتب التميمى للاستشارات القانونية كمستشار قانونى، فيما لم يتم وضع مدى زمنى للانتهاء من الصفقة.

وتعد «هايبر وان»، إحدى أكبر سلاسل بيع التجزئة وتتخصص فى بيع السلع الغذائية سريعة الدوران، والأجهزة الكهربائية، والملابس والمفروشات، وتتبع البستان العقارية، التى يبلغ رأسمالها 600 مليون جنيه.

وتأسس الصندوق المصرى الامريكى عقب ثورة يناير 2011 بمساهمة مشتركة بين الحكومتين المصرية والامريكية، وبدأ نشاطه فى السوق المحلية بالاستحواذ على حصة مؤثرة فى شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية قبل نحو عامين.

يشار إلى أن «الهوارى» قد صرح سابقاً خلال الربع الثانى من العام الحالى بمعاناة الشركة من بعض القيود التى أجبرتها على إيقاف خطتها التوسعية لإقامة 3 فروع فى مدن بدر والشروق وأسيوط، باستثمارات تقارب مليارى جنيه.

وتأسست «هايبر وان» عام 2005 وفقاً لموقعها الإلكترونى، وتملك فرعين أساسيين الأول فى مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، والآخر بمدينة العاشر من رمضان بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى ، ويعمل بها 2500 موظفاً، وتتكون من 4 إدارات رئيسية تتألف من ثلاثين قسما، منها تحضير المأكولات والمخبوزات اليومية إلى أحدث الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وفى تصريحات سابقة لطارق صدقى، المدير التنفيذى لـ«هايبر وان» قال إن الشركة تستهدف افتتاح فرع جديد على طريق مصر الإسماعيلية بمدينة السليمانية مطلع العام المقبل، باستثمارات 500 مليون جنيه، بعد فترات طويلة من التأخر نتيجة عدم الحصول على التراخيص اللازمة.