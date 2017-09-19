عرب موتورز تكشف الستار عن شنجان cs35 المجمعة محليا

أحمد عوضتكشف شركة عرب موتورز- وكيل العلامة الصينية شنجان- الستار عن السيارة شنجان cs35 المجمعة محليًا، على هامش انطلاق الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" غدًا.وينطلق معرض "أوتوماك فورميلا" - غدا ولمدة 4 أيام خلال الفترة الممتدة من 20 حتى 23 سبتمبر الجاري، ب

أحمد عوض

تكشف شركة عرب موتورز- وكيل العلامة الصينية شنجان- الستار عن السيارة شنجان cs35 المجمعة محليًا، على هامش انطلاق الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للسيارات “أوتوماك فورميلا” غدًا.

وينطلق معرض “أوتوماك فورميلا” – غدا ولمدة 4 أيام خلال الفترة الممتدة من 20 حتى 23 سبتمبر الجاري، بمشاركة 21 علامة تجارية.

من جانبه، أكد هشام حسن مدير مبيعات عرب موتورز، أنه سيتم إعلان تفاصيل خطة تجميع السيارة شنجان cs35 محليًا، عبر مؤتمر صحفي تنظمه الشركة خلال معرض أوتوماك فورميلا غدا، مؤكدا أنه تم إنشاء خط إنتاج جديد للعلامة الصينية شنجان بمصنع فوتون بأبو رواش.

وأشار إلى أن خطة عرب موتورز ترتكز على تجميع أغلب طرازات العلامة الصينية محليًا خلال الفترة المقبلة؛ في إطار تقليل الفاتورة الاستيرادية والحد من ارتفاع الأسعار؛ اﻷمر الذي سنعكس على نمو المبيعات.

وأوضح لـ”المال”، أن حجم مبيعات شنجان شهدت ارتفاعًا بنسبة تتراوح ما بين 20 و 25% خلال فترة الـ40 يوما الماضية، مقارنة بالفترة السابقة، بالتزامن مع ثبات اﻷسعار، كاشفا عن بلوغ حجم المبيعات لنحو 600 وحدة خلال الثماني أشهر الماضية.

وتنتمي السيارة شنجان cs35، إلي فئة السيارات الرياضية المتعددة اﻷستخدمات suv ، بمحرك رباعي اﻷسطوانات، سعة 1600 سي سي بقوة 125 حصان، وبعزم 160 نيوتن متر.