عرب موتورز تفاوض شنجان العالمية لاستكمال توريد مكونات الإنتاج

أحمد عوضعلمت "المال"، من مصادرها، أن شركة "عرب موتورز" الوكيل الحصري لسيارات شنجان، تجري مفاوضات حالية مع الجانب الصيني، لاستكمال توريد مكونات إنتاج طرازات "cs35" خلال الفترة المقبلة.وأكد مصدر مطلع بشركة عرب موتورز، أن مشروع تجميع سيارات شنجان "cs35" بمصانع سوزوكي متوقف منذ مطلع 2018، موضحًا أنه

أحمد عوض

علمت “المال”، من مصادرها، أن شركة “عرب موتورز” الوكيل الحصري لسيارات شنجان، تجري مفاوضات حالية مع الجانب الصيني، لاستكمال توريد مكونات إنتاج طرازات “cs35” خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر مطلع بشركة عرب موتورز، أن مشروع تجميع سيارات شنجان “cs35” بمصانع سوزوكي متوقف منذ مطلع 2018، موضحًا أنها تسلمت آخر شحنة من مكونات اإنتاج خلال ديسمبر الماضي.

وأشار إلى أن عرب موتورز أرسلت وفدًا للجانب الصيني خلال مشاركتها بمعرض بكين الدولي للسيارات، الذي عقد خلال الفترة من 29 إبريل حتى 4 مايو الماضي، لبحث استكمال مشروع توريد المكونات على خطوط إنتاج عرب موتوز.

وبين أن الشركة ستواجه عبئًا في تحقيق مستهدفتها من الوصول لحجم مبيعات العام الماضي، التي بلغت 850 سيارة، لأسباب تتعلق بتوقف مشروع التجميع المحلي لسيارات “cs35”.

يذكر أن عرب موتورز أزاحت الستار عن طرازها “cs35” المجمعة محليًا، خلال معرض القاهرة الدولي للسيارات “أوتوماك – فورميلا” الذي عقد خلال سبتمبر الماضي، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية المتعددة ااستخدمات “suv”، بمحرك سعة 1600 سي سي، ليعطى قوة 125 حصاناً، وبعزم 160 نيوتن متر.