عرب موتورز تفاوض الجانب الصيني لطرح شنجان cs15 وcs55 محليًّا

المال– خاصتتفاوض شركة عرب موتورز، وكيل شنجان، مع الجانب الصيني لطرح طرازات شنجان cs15 وcs55 محليًّا خلال الربع اﻷخير من العام الحالي. وأوضح مصدر مسئول داخل "عرب موتورز"، لـ"المال"، أن طرح تلك الفئات الجديدة من العلامة شنجان سيلعب الدور الرئيسي في زيادة المبيعات، مؤكدًا أن "عرب موتور

المال– خاص

تتفاوض شركة عرب موتورز، وكيل شنجان، مع الجانب الصيني لطرح طرازات شنجان cs15 وcs55 محليًّا خلال الربع اﻷخير من العام الحالي.





وأوضح مصدر مسئول داخل “عرب موتورز”، لـ”المال”، أن طرح تلك الفئات الجديدة من العلامة شنجان سيلعب الدور الرئيسي في زيادة المبيعات، مؤكدًا أن “عرب موتورز” تسعى لطرح الطرازات التي تتناسب مع طبيعة السوق المحلية من حيث اقتصاديتها للوقود.

وتوقع أن تشهد أسعار السيارات ارتفاعًا مرتقبًا، بالتزامن مع انخفاض حجم المخزون الاستراتيجي للعديد من شركات السيارات، فضلًا عن دخول الشحنات الجديدة من موديلات 2018 عند مستوى 16.5 جنيه “للدولار الجمركي”، موضحًا أن الغالبية العظمى من الشركات أفرجت عن شحناتها عقب قرار البنك المركزي “تعويم الجنيه” مباشرة- عند مستوى يتراوح بين 14 و15 جنيهًا.

وتأتي السيارة شنجان cs55 على الساحة العالمية، فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv، المزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 115 “حصان”، بعزم دوران 225 نيوتن/ متر، وبناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

وتأتي السيارة شنجان cs15 على الساحة العالمية- فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدمات suv، المزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات سعة 1500 سي سي، بعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر.