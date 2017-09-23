عرب موتورز تعتزم تجميع شنجان v7 منتصف 2018

10- 15 % تراجعًا مرتقبًا بأسعار cs35أحمد عوض:كشف وائل كامل، رئيس قطاع شنجان بشركة عرب موتورز، أنها فى طريقها للانتهاء من الخطوات النهائية لتجميع طراز شنجان v7، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي منتصف العام المقبل، موضحًا أن خطة الشركة ترتكز على تجميع كل طرازاتها محليًّا؛ بهدف تعزيز التنافسية السعرية لل

10- 15 % تراجعًا مرتقبًا بأسعار cs35

أحمد عوض:

كشف وائل كامل، رئيس قطاع شنجان بشركة عرب موتورز، أنها فى طريقها للانتهاء من الخطوات النهائية لتجميع طراز شنجان v7، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي منتصف العام المقبل، موضحًا أن خطة الشركة ترتكز على تجميع كل طرازاتها محليًّا؛ بهدف تعزيز التنافسية السعرية للعلامة.





وتوقَّع كامل أن تشهد أسعار شنجان CS35 المجمعة محليًّا تراجعًا بنسب تتراوح بين 10 و15% خلال نوفمبر المقبل، مقارنة بنظيرتها المستوردة؛ لتراجع حجم رسومها الجمركية بسبب التجميع المحلى لها.

كانت عرب موتورز قد طرحت الشكل الجديد من شنجان CS35 المجمعة محليًّا، بمعرض أوتوماك فورميلا ومجموعة كبيرة من طرازات الصانع الصينى والتى من بينها البنى مينى وv7.

وأشار إلى أن حجم الحصة السوقية للعلامة الصينية شنجان، تتجاوز حاجز الـ5% حاليًّا من إجمالي مبيعات السيارات الصينية، مضيفًا أن حجم المبيعات شهد ارتفاعًا خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بنسبة تقارب الـ100%، مقارنة بمبيعات أبريل ومايو، بالتزامن مع دخول موسم الإجازات واﻷعياد.

وأوضح أن أداء سوق السيارات يشهد تراجعًا بنسبة 50% خلال الفترة الحالية؛ نتيجة انخفاض القوة الشرائية للسيارات وارتفاع الأسعار، متوقعًا أن تصل مبيعات مبيعات السوق إلى 100 ألف وحدة بنهاية العام.

ونوّه بتوسعات عرب موتورز بقطاع مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة في مختلف أنحاء الجمهورية، عبر زيادة عدد الموزعين المعتمَدين للعلامة الصينية، فضلا عن أنه من المرتقب تدشين مركز ما بعد البيع تابع لعرب موتورز، بالتزامن مع الدخول في مجال التصنيع المحلي.