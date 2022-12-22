«عرب سيكيوريتي جروب» توقع شراكة مع Ruijie Networks لحلول الشبكات

أعلنت مجموعة عرب سيكيوريتي جروب (ASG)، العاملة في مجال الأنظمة الأمنية والسلامة، توقيعها عقد شراكة إستراتيجية مع شركة Ruijie Networks العالمية لحلول تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات والشبكات. يأتي ذلك في إطار جهود توسيع نطاق أعمال الشركتين في مصر.

أعرب باسم بهاء، الرئيس التنفيذي لمجموعة عرب سيكيوريتي (ASG)، عن سعادته بتوقيع الشراكة التي تعكس حجم الثقة التي تتمتع بها المجموعة الرائدة في الأسواق المصرية والإقليمية بمجال الأنظمة الأمنية.

وأضاف: “إننا فخورون بهذه الشراكة مع Ruijie Networks التي تعدّ من بين أبرز العلامات التجارية عالميًّا وتتمتع منتجاتها بثقة كبيرة لدى المستخدمين، وتتربع على عرش الأنظمة الأمنية لمدة 6 سنوات متتالية، وتمتلك الحصة الأكبر في سوق VDI الطرفية على مستوى المؤسسات في الصين”.

وتابع: “الهدف الرئيسي من الشراكة الإستراتيجية هو تقديم أحدث التقنيات والحلول لعملائنا في مجال السلامة والأمن، وتصميم الحلول الحالية المنخفضة التكلفة، والتوريد والتركيب على أساس مستمر، مع ضمان التميز في الخدمة، وكذلك خدمات ما بعد البيع، وتوافر أعلى معايير السلامة”.

يُذكر أن مجموعة عرب سيكيوريتي (ASG) تعدّ إحدى كبرى الشركات في مجال حلول المراقبة الأمنية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء في الشرق الأوسط، وترتكز أعمالها في أسواق مصر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة.

وتقدم شركة Ruijie حلولًا تدعم تقنية إنترنت الأشياء التي من شأنها ربط البيانات، وتوصيلها، وجمعها، وتحليلها، مما يساعد المؤسسات على اتخاذ إجراءات سريعة ويوفر بدوره أمانًا، وكفاءة، وموثوقية، واستدامة معززة.

وتعدّ العلامة التجارية الأفضل في منتجات أجهزة الشبكات والاتصالات. وتعتمد على بناء تجربة تطبيق متعمقة قائمة على الإبداع والابتكار في الصناعة، ومن ثم المساعدة في الترقية إلى رقمنة جميع الصناعات،

وقد احتلت الشركة المرتبة الأولى في سوق برامج تشغيل وصيانة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الصين في عام 2019.