اتصالات وتكنولوجيا

«عرب سيكيورتى» تنشر 8 آلاف كاميرا مراقبة بالإسكندرية

تستثمر 25 مليون جنيه للتوسع فى مراكز ما بعد البيع
محمود جمال 5:38 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21 5:38 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21

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كشف باسم بهاء، الرئيس التنفيذى لشركة «عرب سيكيورتى جروب ASG» للحلول المتكاملة والأنظمة الأمنية، عن تنفيذ الشركة مشروع ضخم لتأمين جميع شوارع وميادين محافظة الإسكندرية من خلال نشر 8 آلاف كاميرا مراقبة عالية الجودة مثل كاميرات السرعة ورصد اللوحات المعدنية للمركبات والتعرف على وجوه الأشخاص ، علاوة على إنشاء غرفة عمليات بالمحافظة.

بهاء: الشركة تخطط لامتلاك فرع فى دبي

وقال لـ«المال» إن المشروع يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بمشروعات التحول الرقمى والحفاظ على أمن البلاد ، موضحا أن الشركة نفذت أيضا خلال المرحلة الماضية مشروع توريد وتركيب 32 ألف كاميرا داخل المدارس التى أجريت بها امتحانات شهادة الثانوية العامة خلال العام الماضى بالتعاون مع «داهوا» الصينية المتخصصة فى إنتاج كاميرات الفيديو.

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فى سياق متصل ، نوه عن نمو حجم أعمال الشركة خلال العام الحالى بنسبة 40 % خاصة مع تعافى مجتمع الأعمال من تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أن «عرب سيكيورتى» ستعلن خلال مشاركتها فى معرض الدفاع والأمن «DSS» على هامش معرض ومؤتمر «كايرو آى سى تى» عن تفاصيل شراكاتها مع كيانات عالمية منها «ويسترن ديجتيال» فى مجال حلول وأنظمة التخزين ، كما تم اختيار الشركة أيضا وكيلا حصريا لـ « هاى سينس» العالمية فى مصر بحلول القطاع التجارى.

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وألمح إلى اعتزام الشركة افتتاح فرع لها خلال العام المقبل فى إمارة دبى بجانب مكاتبها فى مصر والسعودية والكويت ، كما تدرس الفرص الاستثمارية للتوسع أفريقيا خلال المرحلة المقبلة، معتبرا أن الأنظمة الأمنية باتت عنصرا أساسيا فى كافة مشروعات الدولة وأصبحت هناك مناقصات تطرح لهذا الغرض واستشاريين يقومون بصياغة كراسات الشروط والمواصفات الفنية لتكنولوجيا الأنظمة الأمنية.

وقدر إجمالى عدد موظفى الشركة فى الأسواق الثلاث العاملة بها بنحو 450 وتسعى لزيادته خلال 2022 مشيرا إلى أن « عرب سيكيورتى» رصدت استثمارات بقيمة 25 مليون جنيه للتوسع فى فروع الصيانة وخدمات ما بعد البيع.

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على صعيد آخر ، أضاف «بهاء» أن شركته تعمل على توريد مجموعة من الأنظمة الأمنية، علاوة على تغطية الطرق المؤدية للعاصمة الإدارية الجديدة بداية من تركيب كاميرات وبوابات مراقبة.

يذكر أن «عرب سيكيورتى» تأسست منذ 10 سنوات وتمتلك شراكات إستراتيجية مع علامات تجارية كبيرة منها «شنايدر» و«ويسترن ديجيتال».

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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