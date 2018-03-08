عرب سكيوريتي تفتتح صالة عرض لكاميرات المراقبة بمصر

محمد فتحى أعلنت شركة عرب سكيوريتي الخليج "ASG"، عن تدشين أول صالة عرض "showroom solutions" للبيع بالتجزئة في مصر لأنظمة المراقبة والحلول الأمنية.يأتي ذلك في إطار زيادة قاعدة استثماراتها في السوق المحلية، بحضور الكابتن مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر السابق، وراين فانك المدير الإقليمي للم

محمد فتحى



أعلنت شركة عرب سكيوريتي الخليج “ASG”، عن تدشين أول صالة عرض “showroom solutions” للبيع بالتجزئة في مصر لأنظمة المراقبة والحلول الأمنية.

يأتي ذلك في إطار زيادة قاعدة استثماراتها في السوق المحلية، بحضور الكابتن مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر السابق، وراين فانك المدير الإقليمي للمبيعات بشركة داهوا العالمية بمصر.

وأكد المهندس باسم بهاء، رئيس مجلس إدارة شركة عرب سكيوريتي الخليج، على أهمية زيادة وعي المواطنيين والشركات باقتناء الحلول الأمنية وأنظمة المراقبة.

وأشار إلى أن الشركة افتتحت صالة العرض الجديدة على مساحة 220 متر مربع بوسط القاهرة بميدان الفلكي، وتعد ضمن 10 صالات عرض تخطط لافتتاحها قبل نهاية العام الحالي في عدد من المحافظات المؤثرة، مثل الإسكندرية، المنصورة، الشرقية، أسيوط، سوهاج ودمياط.

وأضاف بهاء، أن صالات العرض الجديدة تسعى إلى توفير أكثر من 150 فرصة عمل للشباب المصري وزيادة الوعي بالحلول التقنية التى تعرضها الشركة، وتمثل فيها علامات تجارية عالمية، مثل Dahua :،Security bTech ، ZKteco ، Uniview،Seagate ، ITc ، Chuango، وتتضمن صالة العرض أحدث تقنيات كاميرات المراقبة، المنزل الذكي، Sound System، بوابات كشف المعادن.

ولفت إلى أن مصر تعد واحدة من أبرز دول الشرق الأوسط التى تتبنى أحدث منظومة أمنية لمحاربة الإرهاب ورصد المخالفات، خاصة وأنها تعد من أوائل الدول في الاستثمار في استخدامات التقنية الحديثة في شبكات المراقبة الأمنية، انطلاقاً من أهميتها في مجال تعزيز الاستثمارات وتوفير المناخ الآمن للمستثمرين، مؤكدًا أن عنصر توافر الأمن أحد عناصر تعزيز استقطاب الاستثمارات من كل أنحاء العالم.

وقال: “إن سوق الأنظمة الأمنية ينمو بسرعات عالية في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، والسوق المصرية على وجه الخصوص”.



وأعرب الكابتن مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق: “عن سعادته بالدور الذي تلعبه شركة عرب سكيوريتي الخليج في نشر ثقافة الأنظمة الأمنية في ظل ما تتعرض له الدولة المصرية من تهديدات داخلية وخارجية”، لافتًا إلى أنه اطلع اليوم على تقنيات مراقبة وحلول أمنية على غرار الدول المتقدمة خاصة وأن هذه الأنظمة تساعد في اكتشاف أي أخطاء أو تهديدات.