«عرب».. أغنية تجمع 5 مطربين في كأس العالم 2022 (فيديو)

يشارك 5 مطربين من الوطن العربي في أغنية جديدة بعنوان “عرب” تقدم بمناسبة افتتاح مونديال كأس العالم 2022 بقطر 20 نوفمبر الجاري.
يشارك في الأغنية المطربون فضل شاكر ونوال وأحمد شيبة وزهير بهاوي وحمود الخضر، كلمات الشاعر الغنائي عبد الله التميمي وألحان مشعل العروج وتوزيع موسيقي جيهون جيلكتان ومكس وماستر طارق جيران والإشراف على جميع تفاصيلها لمشعل العروج.
وسوف يتم طرحها الأيام القادمة تزامنا مع انطلاق كأس العالم بقطر لعام 2022 الذي يترقبه الجمهور من جميع أنحاء العالم.
ونشر فضل شاكر مقطعا من الأغنية للترويج لها عبر حسابه الرسمي “إنستجرام”.