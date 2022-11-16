«عربي آدز» توقع شراكة مع حلول «إل جي» الإعلانية

أعلنت شركة إل چي للحلول الإعلانية، العاملة في مجال التلفزيون المتصل (CTV) والإعلانات عبر الشاشات، عن شراكة حصرية مع شركة عربي آدز وتمثل هذه الشراكة توسع الثانية في توفير خدمات إعلانات التلفاز المتصل (CTV) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

هذا التعاون المشترك سيتيح لـ عربي آدز فرصة الوصول إلى قاعدة بيانات المستخدمين المحليين الخاصة بخدمات إل جي الاعلانية في المنطقة، والذي يشمل إمكانات استهداف الجمهور علاوة على ذلك، ستمكّن الشراكة عربي آدز من الاستفادة من منصة خدمات ال جي الإعلانية وتقديم فرص شراء وسائط إعلانية غير مستغلة عبر قاعدة بيانات مستخدمي التلفزيون المتصل (CTV) للمعلنين.

وستمكنهم من الوصول إلى كم هائل من المستهلكين المحتملين عبر جميع أجهزة تلفزيون إل چي الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في المقابل، ستقوم خدمات إل چي بالاستفادة من قاعدة معلني عربي آدز في المنطقة لتعزيز حصتها في السوق.

الرئيس التنفيذي لشركة عربي آدز : الشراكة ستحدث ثورة في مجال الإعلانات الرقمية بالمنطقة

قال محمود فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة عربي آدز: “نحن في عربي آدز، نصب تركيزنا في مساعدة شركائنا في توسيع نطاق أعمالهم بكفاءة واستدامة من خلال التقنيات المبتكرة، وتعد الشراكة مع خدمات إل چي الإعلانية خطوة للأمام في هذا الاتجاه”.

وأضاف ، “نحن على يقين من أن العمل سوياً مع حلول إل چي الإعلانية إلى جانب خبرتنا وفهمنا العميق للسوق، سنقدم نتائج لا مثيل لها لشركائنا وسوف نحدث ثورة في الإعلان الرقمي في المنطقة بسبب النمو السريع لإعلانات التلفاز المتصل CTV على مستوى العالم إلى جانب إمكاناتها الهائلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.”

جولريز علام : حلول ال جي الإعلانية تمكنت من إثبات نفسها كاحد اللاعبين الكبار في السوق

وقال جولريز علام رئيس الاستثمار والتخطيط في عربي آدز “تمكنت حلول إل چي الإعلانية من إثبات نفسها سريعًا وفرض وجودها كلاعبًا في سوق الإعلان الرقمي للتلفاز المتصل (CTV)، ومن خلال هذه الشراكة وقدرات التلفاز المتصل (CTV) المختلفة مثل HouseholdSync، فإننا نهدف إلى تغيير وتطوير تجارب الدعاية والاعلان لجميع أصحاب المصلحة، وخاصة للمستهلكين”.

وأضاف “الآن يمكن للمعلنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستفادة من تجارب الإعلان على الشاشة ا التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي والاستفادة من قدرات إعلانات التلفاز المتصل CTV لاستهداف العملاء ذوي الصلة بإعلانات هادفة وجذابة في صورة توصيات واقتراحات”.