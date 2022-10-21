«عربي آدز» تستحوذ على «Indahash» الأيرلندية

استحوذت شركة التكنولوجيا الإعلانية العربية الناشئة عربي آدز Arabyads على شركة indaHash الأيرلندية المتخصصة في التسويق.

يأتي هذا الاستحواذ في أعقاب جولة التمويل الأخيرة التي حصلت عليها عربي آدز بقيمة 30 مليون دولار ضمن مرحلة قبل الفئة ب، والتي قالت الشركة وقتها إنها ستنفقها على التوسعات والاستحواذات العالمية.

الرئيس التنفيذي لـ”عربي آدز”: الاستحواذ يسهم في تقديم قيمة مضافة لعملائنا

ومن جانبه صرح محمود فتحي الرئيس التنفيذي لشركة عربي آدز ،”بأن الاستحواذ على شركة بحجم Indahash سيساعدنا على تقديم قيمة مضافة لعملائنا على المدى البعيد”.

وأضاف فتحي أن الاستحواذ سيثبت أقدامنا في أسواق جديدة تعمل بها Indahash بالفعل كمقدم أول للحلول التكنولوجية بها.

باربرا سولتيسينسكا: نتشارك نفس الرؤية مع «عربي آدز»

قالت باربرا سولتيسنسكا إن، indahash تشارك الشركة نفس الرؤية لسوق التكنولوجيا الإعلانية Ad-Tech وتتبع نفس الإستراتيجية في التعامل مع العملاء.

وأضافت سولتيسينسكا أن العمل مع عربي آدز كفريق واحد سيسهم في خلق المزيد من المشروعات والخدمات من خلال الإبداع المستدام.

رئيس قطاع الاستثمار بالشركة: نسعى للتوسع بأسواق عالمية جديدة

ومن جانبه قال جولرز علام رئيس قطاع الاستثمار بشركة عربي آدز إن عملية الاستحواذ الأخيرة تمثل خطوة جديدة نحو توسعنا بالأسواق العالمية، مؤكدا أن الشركة تضع نصب أعينها عدد من الاسواق العالمية للجديدة للتوسع بها.

وتابع علام أن الشركة مستمرة بالالتزام بالتعاون مع الشركات الرائدة في مجالات التكنولوجيا والتي تتشارك مع عربي آدز في نفس الرؤى والاستراتيجيات.

بهذا الاستحواذ، تستفيد عربي آدز من خبرة مؤسسي indaHash. حيث قامت الأخيرة بتنفيذ حملات تسويقية مؤثرة في أكثر من 115 سوقًا لأكثر من 600 علامة تجارية منذ إطلاقها، بما في ذلك علامات تجارية رائدة مثل أديداس وكوكاكولا وماكدونالدز وسامسونج وآيكيا، وتملك الشرق فرق عمل في سبعة بلدان.

يذكر أن indaHash تأسست في عام 2016 وسينضم مؤسسوها إلى فريق إدارة عربي آدز وسيواصلون إدارة عمليات الشركة من هناك.