عربيًّا .. فوربس: سحر نصر ضمن أقوى 10 سيدات

أحمد عاشور :أعلنت مجلة فوربس اختيار الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ضمن قائمة أقوى 10 سيدات عربية فى القطاع الحكومى فى 2018.وقالت فوربس عينت الدكتورة سحر نصر في فبراير 2017، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، وفى مارس تولت مؤقتاً وزارة قطاع الأعمال العام، ثم في يونيو وقعت

أحمد عاشور :

أعلنت مجلة فوربس اختيار الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ضمن قائمة أقوى 10 سيدات عربية فى القطاع الحكومى فى 2018.

وقالت فوربس عينت الدكتورة سحر نصر في فبراير 2017، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، وفى مارس تولت مؤقتاً وزارة قطاع الأعمال العام، ثم في يونيو وقعت 3 اتفاقات مع وزير التنمية الألماني بقيمة 227.9 مليون دولار، في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والري، وهي تعمل أستاذة للاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحاضرة زائرة في جامعات عدة حول العالم، كما عملت مع البنك الدولي لمدة 17 عاماً، واليوم تشغل منصب مديرة قسم التمويل وتنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاءت الوزيرة فى المركز الثانى بعد الدكتورة لبنى القاسمى وزؤرة الدولة للتسامح الاماراتى، وجاءت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى فى المركز الثالث، أما المركز الرابع فاحتلته هند صبيح براك، وزيرة الدولة للشئون الاجتماعية فى الكـويت، تلتها هدى إيمان فرعون وزيرة البريد والاتصالات فى الجزائر، ثم فى المركز السادس مجد شويكة وزيرة الاتصالات فى الأردن، ثم مديحة بنت احمد الشيبانية، وزيرة التربية والتعليم فى عمان، ثم فى المركز الثامن لينا عناب وزيرة السياحة والآثار فى الأردن، وفائقة الصالح وزيرة الصحة فى البحرين ثم سلمى الرقيق وزيرة السياحة فى تونس.