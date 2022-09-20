«عربية» للتنمية تقدم عروضا استثنائية فى معرض «سيتي سكيب 2022»

تشارك شركة عربية للتنمية والتطوير العقاري في فعاليات معرض سيتي سكيب العقاري 2022 والذي يقام في الفترة من 21 – 24 سبتمبر 2022 في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتعتزم عربية المشاركة في أكبر معرض للعقارات بمصر 2022، من خلال مشروعها المميز Sun Capital، بجانب مشروعاتها المتواجدة بشرق وغرب القاهرة، والساحل الشمالى.

الشركة تمنح عروضا على مدار أيام المعرض الأربعة، للوحدات التجارية ،السكنية، والفندقية وتقدم عروضا استثنائية بالأخص على مشروعها Sun Capital خلال فترة المعرض، بـ0% مقدم وقسط يصل لـ10 سنوات، والإعلان عن التسليم الفوري للوحدات

العروض ممتدة على مدار 4 أيام

تعرض عربية مشروعها السكني عبر منصتها بالمعرض الممتد لأربعة أيام، وعرض مختلف الفرص الاستثمارية لجذب أكبر فئة من المستثمرين المحليين والدوليين وشركات التطوير العقاري.

وقال أحمد شكري، المدير التنفيذي لشركة عربية للتنمية والتطوير العقاري، “أن معرض سيتي سكيب فرصة استثنائية للاطلاع على العروض بمختلف الوحدات العقارية التي تقدمها شركة عربية، بالإضافة إلى ان سيتي سكيب يعتبر أكبر معرض عقاري مقام على أرض مصر”.

فرصة لتصدير العقارات

وأكد أن المعرض يشارك به كبريات الشركات العقارية، لعرض عدد كبير من المشروعات العقارية في مختلف أنحاء مصر.

وأشار إلى أن المعارض العقارية تساهم بشكل كبير في الترويج للمشروعات العقارية القائمة على الأراضي المصري، مما يساهم في دفع عملية تصدير العقار خارج مصر، والوصول إلى عملاء سواء مصريين أو غير مصريين، خصوصاً أن القطاع العقاري يمثل حوالي 20% من الناتج المحلي للاقتصاد القومي.

وقال عمرو شكري، المدير العام لشركة عربية للتنمية والتطوير العقاري، ” أن مشاركة عربية بمعرض سيتي سكيب تعد فرصة استثنائية للترويج والتسويق لمشروعاتنا العقارية المختلفة وأبرزها مشروع Sun Capital، وتقديم العروض الحصرية والفرص الاستثمارية المناسبة لرواد المعرض “.

ويحظى مشروع Sun Capital بارتفاع في الطلب للحجز بوحدات المشروع المختلفة سواء السكنية أو التجارية، حيث انه واحدًا من أكبر المشروعات في غرب القاهرة من حيث المبيعات، نظرًا لما ينفرد به من موقع مميز بقلب أكتوبر والمطل على الأهرامات مباشرة،

محفظة متنوعة

يضم المشروع وحدات سكنية متنوعة المساحات تناسب كافة الاحتياجات، باستخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية في إدارة المشروع، بجانب باقة من الخدمات التجارية والإدارية والترفيهية المتعددة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع كبرى الشركات في مجالها.

بخلاف صن كابيتال، تضم محفظة مشروعات شركة عربية للتنمية والتطوير العقاري 22 مشروعًا بجمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة بإجمالي محفظة أراضي تبلغ 4 ملايين متر مربع موزعة بين شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي في مصر، ودبي بالإمارات

مشروعات غير سكنية

تنقسم إلى مشروعات سكنية أبرزها مشروع Galleria Residence على مساحة 72 فدانًا بإجمالي 2015 وحدة سكنية، Moon Valley 1 على مساحة 50 فدانًا يضم 168 وحدة، وMoon Valley 2 على مساحة 20 فدانًا ويضم 124 وحدة، وفي الساحل الشمالي مشروع Bungalows على مساحة 42 فدانًا، بإجمالي 533 وحدة سكن.

كما تضم المحفظة مشروعات تجارية وإدارية عديدة في أكثر المناطق تميزًا بالقاهرة الجديدة أبرزها Building 48 بإجمالي مساحة بنائية 26.4 ألف متر مربع ويلحق به مقر شركة عربية، بخلاف مشروع 217 Building بإجمالي مساحة بنائية 8.5 ألف متر مربع.

ومن أبرز المشروعات التجارية للشركة مشروع Galleria Mallالذي يقع بقلب شارع التسعين – القاهرة الجديدة على مساحة 22.5 ألف متر مربع، بإجمالي 140 وحدة.