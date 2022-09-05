«عربية للتنمية» تسلم 1500 وحدة للعملاء بـ«صن كابيتال» حتى النصف الأول من 2022

سلمت شركة عربية للتنمية والتطوير العقاري، 1500 وحدة للعملاء بمشروع صن كابيتال وذلك منذ الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري.

يأتي ذلك نتيجة ضخ الشركة استثمارات ضخمة على أعمال البنية التحتية والإنشاءات لتسليم الوحدات للعملاء في الموعد المحدد، رغم تحديات ارتفاع تكلفة البناء وصعوبة توافرها والأزمات التي مرت بالعالم والبلاد مثل جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وتستهدف شركة عربية استمرار ضخ استثمارات ضخمة بمختلف مشروعاتها السكنية والتجارية والإدارية خلال الفترة المقبلة، إيمانًا منها بضرورة دعم القطاع العقاري لزيادة الناتج القومي وتشغيل المزيد من فرص العمل وتلبية الطلب على الوحدات السكنية، وفي الوقت نفسه تنمية وتطوير محفظة مشروعاتها العقارية القائمة ودراسة فرص استثمارية جديدة.

ويحظى مشروع صن كابيتال بارتفاع في الطلب للحجز بوحدات المشروع المختلفة سواء السكنية أو التجارية، حيث انه واحدًا من أكبر المشروعات في غرب القاهرة من حيث المبيعات، نظرًا للموقع المميز بقلب أكتوبر والمطل على الأهرامات مباشرة ويضم وحدات سكنية متنوعة المساحات تناسب كافة الاحتياجات، وكذلك استخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية في إدارة المشروع، بجانب باقة من الخدمات التجارية والإدارية والترفيهية المتعددة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع كبرى الشركات في مجالها.

وتنفذ شركة عربية للتنمية والتطوير العقاري، مشروع صن كابيتال بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة 560 فدان، ويضم حوالى 14 ألف وحدة سكنية، وسبق أن تم توقيع شراكات مع مجموعة الفنادق العالمية “إنتركونتننتال” لبناء مجموعة فنادق فاخرة داخل مشروع صن كابيتال والتي ستحمل علامة Holiday Inn – Staybridge وكذلك أيضا مجموعة “اكور” العالمية للفنادق لإدارة فنادق Fairmont Branded Residences -Fairmont Hotel داخل المشروع، وبالإضافة إلى” رولاند جاروس” الدولية لبناء أكاديمية رياضية بنادي صن كابيتال.

بخلاف صن كابيتال، تضم محفظة مشروعات شركة عربية للتنمية والتطوير العقاري 22 مشروعًا بجمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة بإجمالي محفظة أراضي تبلغ 4 ملايين متر مربع موزعة بين شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي في مصر، ودبي بالإمارات، كما تنقسم إلى مشروعات سكنية أبرزها مشروع Galleria Residence على مساحة 72 فدانًا بإجمالي 2015 وحدة سكنية، Moon Valley 1 على مساحة 50 فدانًا يضم 168 وحدة، وMoon Valley 2 على مساحة 20 فدانًا ويضم 124 وحدة، وفي الساحل الشمالي مشروع Bungalows على مساحة 42 فدانًا، بإجمالي 533 وحدة سكن.

كما تضم محفظة مشروعات شركة عربية، والتي تملك تاريخًا طويلًا في التنمية العمرانية يمتد على مدار أكثر من 25 عامًا، مشروعات تجارية وإدارية عديدة في أكثر المناطق تميزًا بالقاهرة الجديدة أبرزهاBuilding 48 بإجمالي مساحة بنائية 26.4 ألف متر مربع ويلحق به مقر شركة عربية، و217 Building بإجمالي مساحة بنائية 8.5 ألف متر مربع، ومن أبرز المشروعات التجارية للشركة مشروع Galleria Mall الذي يقع بقلب شارع التسعين – القاهرة الجديدة على مساحة 22.5 ألف متر مربع، بإجمالي 140 وحدة.