عربية النواب تصدر بيانا بشأن الأوضاع في العراق

ياسمين فواز:أصدرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعد الجمال، بيانا بشأن تطورات الأوضاع فى العراق، أكدت خلاله معاناة الشعب العراقى من إرهاب تنظيم داعش طوال السنوات الماضية، واستنكرت إجراء استفتاء فى 25 من الشهر الجارى على استقلال الأكراد، بما يتنافى مع مواد الدستور الذى توافق عليه



ياسمين فواز:



أصدرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعد الجمال، بيانا بشأن تطورات الأوضاع فى العراق، أكدت خلاله معاناة الشعب العراقى من إرهاب تنظيم داعش طوال السنوات الماضية، واستنكرت إجراء استفتاء فى 25 من الشهر الجارى على استقلال الأكراد، بما يتنافى مع مواد الدستور الذى توافق عليه الشعب العراقى.

وقال البيان إن إنشاء دولة كردية فى شمال العراق ينبئ عن معارك وحروب أهلية وإقليمية، كما ينبئ عن بداية تقسيم حقيقى للدولة العراقية بعرقياتها ومذاهبها المتنوعة.

وثمن البيان التحرك السريع للجامعة العربية بقيام أمينها العام أحمد أبو الغيط، بالتوجه إلى العراق، ومقابلة الأطراف المعنية، سواء رئيس الوزراء حيدر العبادى، أو الزعيم الكردى مسعود بارزانى، فى محاولة لنزع فتيل الأزم، وأوضح البيان أن الأمل مازال معقودا على وطنية وعروبة الشعب العراقى بكل أعراقه وأطيافه، ومنهم الأكراد لإلغاء هذا الاستفتاء أو تأجيله، والمشاركه فى حوار جاد مع الحكومة المركزية ببغداد، فى إطار الحوار الوطنى الموسع هناك حفاظا على الدولة والأرض والشعب العراقى.

