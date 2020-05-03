«عربية القابضة» تطرح 100 وحدة بـ«جالريا» ضمن مبادرة المركزى للإسكان المتوسط

قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، إن الشركة وقعت بروتوكول تعاون مع بنك الاستثمار العربى لتمويل العملاء المشترين للوحدات بفائدة مخفضة ضمن مبادرة البنك المركزى، وهناك عدة بنوك أخرى ترغب فى التعاقد مع شركة عربية القابضة، وأنها محل دراسة.

وأضاف أن الشركة طرحت 100 وحدة من التى ينطبق عليها شروط المبادرة كمرحلة أولى وتتراوح مساحتها ما بين 125 مترا مربعا وحتى 150 مترا، فيما لا تتجاوز أسعارها 2.25 مليون جنيه كاملة الإنشاء وهى الشروط المنظمة للتمويل ضمن المبادرة.

ويقام مشروع جالريا على مساحة 71 فدانا ضمن المربع الذهبى بمدينة القاهرة الجديدة، ويطور على 7 مراحل، ومنفذ بالكامل وسوق نحو 50% من الوحدات، ويضم العديد من الخدمات والأنشطة منها أكثر من 4 حمامات سباحة وعدة نوافير مضيئة ونادى وغيرها.

وأشار نادر بدر رئيس القطاع التجارى بمجموعة عربية القابضة، إلى أن الشركة تركز على التنفيذ بمعدلات كبيرة تسبق الجدول الزمنى بفترة طويلة ولا ترتبط الإنشاءات مع خطة البيع فى جميع مشروعاتها وهى إحدى مميزات المجموعة فى التطوير.

وأكد بدر، أن المبادرة تعد فرصة استثنائية للعملاء، وتعادل قيمة القسط الشهرى القيمة الإيجارية، وتباع بنظام سداد حتى 20 عاما وبفائدة 5% ثابتة لوحدات جاهزة للسكن.

وقال إن البروتوكول الموقع مع بنك الاستثمار يتضمن تسهيل الإجراءات والأوراق المطلوبة من العملاء فيما لا تستغرق الدراسة فى البنك أكثر من 10 أيام، ولاقت الوحدات إقبالا كبيرا من العملاء، ومتوقع إتمام بيع الوحدات خلال شهرين.

ولفت إلى طرح الشركة الوحدات التى تتجاوز قيمتها الحد الأقصى للمبادرة بأنظمة سداد ميسرة مباشرة مع الشركة.