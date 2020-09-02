سيـــاســة

«عربية البرلمان» ترحب بدعم الولايات المتحدة الأمريكية للقاهرة في حربها ضد الإرهاب

وكيل عربية البرلمان: تصريحات سفير الولايات المتحدة الامريكية بالقاهرة دليل قاطع على النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر في مواجهة ظاهرة الإرهاب.
ياسمين فواز 2:13 م, الأربعاء, 2 سبتمبر 20 2:13 م, الأربعاء, 2 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

رحبت لجنة الشئون العربية في البرلمان ، بتصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة جوناثان كوهين بشأن دعم بلاده لمصر كشريك مهم في الحرب ضد الإرهاب.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية في البرلمان ، أن قول السفير الأمريكى في تدوينة عبر صفحة السفارة الأمريكية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والتي قال فيها “تقف الولايات المتحدة إلى جانب مصر كشريك مهم في الحرب ضد الإرهاب، وتقدم تعازيها لوفاة الجنود المصريين في سيناء مؤخرًا” هو دليل قاطع على النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر في مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود بجميع صوره وأشكاله.

وقال وكيل لجنة الشئون العربية في البرلمان، في تصريحات له اليوم ، إن مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي قدمت نموذجا رائعا وفريدا في حربها الناجحة ضد الإرهاب.

واضاف أن النموذج المصرى هو الفريد من نوعه على مستوى العالم ففى الوقت الذى واجهت فيه مصر قوى الشر والضلال والظلام والإرهاب نجحت في تحقيق إنجازات ومشروعات قومية عملاقة داخل جميع أنحاء البلاد.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

سياحة البرلمان تطالب الحكومة بالتطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية أثناء زيارات المتاحف

ياسمين فواز 6:27 م, الثلاثاء, 1 سبتمبر 20

طلب برلماني بالتوسع في إنشاء فروع للجامعات الدولية والأهلية بالصعيد

ياسمين فواز 11:43 ص, الأحد, 30 أغسطس 20

«لم نهادن».. أبرز 10 تصريحات لرئيس البرلمان قبل فض دور الانعقاد الخامس

ياسمين فواز 12:20 ص, الثلاثاء, 25 أغسطس 20

إقرار 887 قانونا.. كشف حساب البرلمان خلال 5 سنوات

ياسمين فواز 11:42 م, الأثنين, 24 أغسطس 20

الحبس 6 أشهر.. البرلمان يوافق على تعديلات قانون الكهرباء بشكل نهائي

ياسمين فواز 4:34 م, الأثنين, 24 أغسطس 20

مطلب برلماني لتحديد موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة

ياسمين فواز 12:42 م, الأحد, 23 أغسطس 20