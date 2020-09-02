«عربية البرلمان» ترحب بدعم الولايات المتحدة الأمريكية للقاهرة في حربها ضد الإرهاب

رحبت لجنة الشئون العربية في البرلمان ، بتصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة جوناثان كوهين بشأن دعم بلاده لمصر كشريك مهم في الحرب ضد الإرهاب.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية في البرلمان ، أن قول السفير الأمريكى في تدوينة عبر صفحة السفارة الأمريكية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والتي قال فيها “تقف الولايات المتحدة إلى جانب مصر كشريك مهم في الحرب ضد الإرهاب، وتقدم تعازيها لوفاة الجنود المصريين في سيناء مؤخرًا” هو دليل قاطع على النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر في مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود بجميع صوره وأشكاله.

وقال وكيل لجنة الشئون العربية في البرلمان، في تصريحات له اليوم ، إن مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي قدمت نموذجا رائعا وفريدا في حربها الناجحة ضد الإرهاب.

واضاف أن النموذج المصرى هو الفريد من نوعه على مستوى العالم ففى الوقت الذى واجهت فيه مصر قوى الشر والضلال والظلام والإرهاب نجحت في تحقيق إنجازات ومشروعات قومية عملاقة داخل جميع أنحاء البلاد.