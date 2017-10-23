عربية أون لاين تخطط لافتتاح 5 فروع جديدة

شريف عمرتخطط شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية لإضافة 5 فروع جديدة، خلال العام المقبل؛ بهدف زيادة عدد فروعها إلى 15.قال معتز عشماوى، العضو المنتدب لعربية أون لاين، إن الأخيرة تملك حاليًّا 10 فروع متنوعة، بين فرعين للتنفيذ، والباقى للتسويق، ووافقت الإدارة على إضافة 5 فروع ج

شريف عمر





تخطط شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية لإضافة 5 فروع جديدة، خلال العام المقبل؛ بهدف زيادة عدد فروعها إلى 15.

قال معتز عشماوى، العضو المنتدب لعربية أون لاين، إن الأخيرة تملك حاليًّا 10 فروع متنوعة، بين فرعين للتنفيذ، والباقى للتسويق، ووافقت الإدارة على إضافة 5 فروع جديدة سيتم تنويعها بين التنفيذ والتسويق؛ بهدف تحقيق الانتشار الجيد بالسوق المحلية.

وتابع عشماوى، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”: الشركة تهدف من إضافة الفروع الجديدة لتعزيز انتشارها فى السوق المحلية؛ بهدف زيادة الحصة السوقية من تعاملات المستثمرين الأفراد عبر التداول التقليدى، بجانب الاستفادة من ريادة الشركة فى التداول الإلكترونى.

وأكد استمرار اهتمام “عربية أون لاين” بالتركيز على تعاملات المؤسسات فى السوق المحلية، من خلال وجود ديسك قوى لتعاملاتهم، بالإضافة إلى تأمين المبالغ المالية اللازمة لتسوية التعاملات.

ويبلغ رأسمال عربية أون لاين 20 مليون جنيه، موزعة على مليونى سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وهى مملوكة بالكامل لصالح بنك عودة ساريدار اللبنانى.

واحتلت عربية أون لاين المرتبة 13 بين شركات السمسرة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، محققة قيم تداولات بـ7.4 مليار جنيه.

تأسست عربية أون لاين عام 2005 من خلال الشقيقين هانى وهشام توفيق، كأول شركة سمسرة تعمل بمجال التداول الإلكترونى، وبدأت العمل فى 2006، برأسمال 5 ملايين جنيه، تم رفعه إلى 20 مليون جنيه، ونجحت مجموعة بنك عوده ساريدار اللبناني بشراء 90% من أسهم عربية أون لاين فى أغسطس 2010.