«عربيات» تعلن زيادات في أسعار سيارات «سانج يونج» تصل إلى 86 ألف جنيه

أخطرت شركة «عربيات»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سانج يونج»، شبكة موزعيها المعتمدين، بزيادة أسعار سيارات سانج يونج تيفولي بقيمة تتراوح 65 إلى 86 ألف جنيه لبعض الفئات؛ والتى من المقرر تطبيقها اعتبارًا من اليوم.

أسعار سانج يونج تيفولي

القيمة بالأف جنيه

وينتمي طراز «تيفولي» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 128 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.