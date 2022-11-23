«عربيات» تطرح سيارات «سانج يونج» موديل 2023 بزيادات سعرية

أعلنت شركة «عربيات»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سانج يونج»، شبكة موزعيها المعتمدين، عن طرح سيارات سانج يونج تيفولي موديل 2023 بزيادات سعرية تلامس 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وتقدم “عربيات” طرازات «سانج يونج تيفولي» عبر فئتين بأسعار تبدأ من 590 إلى 665 ألف جنيه.

وطرحت طرازات «سانج يونج تيفولي XLV» بقيمة تتراوح بين 605 إلى 675 ألف جنيه.

وينتمي طراز «تيفولي» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 128 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أسعار سانج يونج 2023