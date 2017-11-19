عربيات تدرس فرص تجميع سانج يونج محلياً

أحمد عوض تدرس شركة عربيات، وكيل العلامة الكورية سانج يونج فى مصر، تجميع إحدى طرازاتها محليًا خلال الفترة المقبلة؛ للاستفادة من حزمة الحوافز الجمركية والضريبية، فى قانون صناعة السيارات المرتقب إصداره. كشف مصدر داخل شركة عربيات، فى تصريح لـ«المال»، عن…

أحمد عوض

تدرس شركة عربيات، وكيل العلامة الكورية سانج يونج فى مصر، تجميع إحدى طرازاتها محليًا خلال الفترة المقبلة؛ للاستفادة من حزمة الحوافز الجمركية والضريبية، فى قانون صناعة السيارات المرتقب إصداره.

كشف مصدر داخل شركة عربيات، فى تصريح لـ«المال»، عن أن المفاوضات التى تجرى حاليًا مع الشركة الأم، فى إطار تصنيع إحدى طرازات سانج يونج محليًا، مرجحًا أن تتجه دراسات التجميع إلى طراز xlv – مرحلة أولى.

أكد المصدر أن خطط «عربيات» تتماشى مع مستهدفات الحكومة، عبر إحلال المكون المحلى بديلا عن نظيره المستورد، موضحا أن مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات المرتقب إصداره، يدفع العديد من شركات السيارات، للدخول فى مشروع تجميع طرازاتهم محليًا، فى ظل منحهم حوافز ضريبية وجمركية.

كشف المصدر عن أن الشركة تتبنى مفاوضات جادة مع الشركة الأم، بهدف طرح الجيل الجديد كلياً من ريكستون، المنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV، خلال 2018، بهدف دعم إمكانية الحصة السوقية للعلامة الكورية بالسوق المحلية.

أضاف أن الخطط التوسعية للشركة؛ ترتكز على الانتشار فى مختلف مناطق الجمهورية، بهدف زيادة حجم المبيعات وتقديم مستوى خدمة أفضل لعملاء، كاشفا عن اعتماد 3 موزعين جدد لسانج يونج خلال الشهر المقبل، موضحا أن التوسعات تشمل «المحلة الكبرى، و6 أكتوبر، ومصر الجديدة، والصعيد».

يشار إلى أن شركة «عربيات» تعتمد ما يقرب من 15 موزعًا داخل السوق المصرية.

أضاف أن الشركة تعتزم مضاعفة حجم كمياتها الموردة من طرازات سانج يونج، هى «xlv وتيفولى» داخل السوق؛ بهدف تلبية حجم الطلب، فضلا عن قصر قوائم الانتظار التى امتدت إلى 30 يومًا.