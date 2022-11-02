«عربيات» تخطط لافتتاح مركز خدمة سيارات «أودى» بأكتوبر

قال أحمد أبو خف، رئيس مجلس إدارة شركة عربيات للتجارة والتوزيع، موزع أودى والعديد من العلامات التجارية الأخرى، إن شركته تخطط لافتتاح مركز خدمات ما بعد البيع للعلامة الألمانية بمدينة 6 أكتوبر خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف فى تصريح لـ«المال» أن هذه الخطوة تأتى ضمن التوسعات التى تدشنها الشركة لتدعيم مركزها كموزع لسيارات أودى فى مصر، بالتعاون مع شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وكيل العلامة الألمانية، ضمن الشراكة القائمة بين الجانبين.

وسيقع مركز خدمات Audi Giza Zayed على بعد حوالى 5 كم تقريبا من أودى جيزة زايد – صالة العرض التى افتتحتها «عربيات مؤخرًا» لصالح مركبات العلامة الألمانية على محور 26 يوليو الرئيسي؛ بغرض تعزيز التزامِ أودى تجاه الاحتياجاتِ المختلفةِ للعملاء مِن سكانِ غرب القاهرة؛ لتقديم خدماتها.

وتطبق صالة عرض Audi Giza Zayed معايير شركة أودى العالميةِ الرامية إلى توفير خدمات شاملة لتكون بمثابة قناة جديدة تتيح للعملاء إمكانية الوصول والتعرُّف على طرازات وخدمات أودى مصر.

واعتبر «أبو خف» أن افتتاح صالة العرض فى ظل الظروف العالمية والمحلية الراهنة يعتبر إنجازا لشركته؛ موضحا أنه تم اختيار مدينة 6 أكتوبر لتدشين المشروع بناء على دراسات مستفيضة وعمليات البحثِ الطويل للتأكد مِن ملائمةِ هذا الموقع لاستراتيجية الشركة التسويقيَّة لتتمكن صالةُ العَرض الجديدةُ من تلبيةِ احتياجاتِ العملاء مِن سكانِ غرب القاهرة.

وأوضح كريم نجار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وكيل أودى، أن فتتاح صالة العرض الجديدة يعتبر نجاحًا كبيرًا لشركة عربيات، مضيفًا أن الفكرة بدأت منذ أربع سنوات ليقع الاختيار على شركة عربيات كشريك ممثل لشركة أودى فى غرب القاهرة.

وأضاف أن الشراكة واجهت العديد من التحديات من قوانين وعقبات اقتصادية هذا العام، والتى كانت ستؤدى إلى تعطيل خطط التوسع؛ لكن كان الهدف الوحيد الذى أصرت عليه شركة عربيات هو الانتهاء من تنفيذ المشروع وافتتاحه؛ رغم التحديات الهائلة التى واجهتها؛ بغرض استكمال الشراكة مع وكيل أودى فى مصر ليتم الافتتاح بموعده المتفق عليه سابقًا.

وأشار إلى أن وكيل أودى حاول أكثر من مرة إثناء شركة عربيات عن الالتزام بالموعد المقرر للافتتاح؛ بسبب صعوبات الاستيراد الحالية وتوقف التوريدات، فى ظل الأزمات التى تواجهها الصناعة العالمية والسوق المحلية للسيارات، لكن شركة عربيات آثرت الانتهاء من المشروع فى موعده وافتتاح صالة العرض مع خطط للتوسع المستقبلى.

وأشار إلى أنه رغم الظروف الحالية فقد أطلق الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف رسميا برنامج Audi Approved :plus وبرنامج Audi Lean Service كبرامج جديدة لتقديم خدمات وحلول مختلفة، والتى تُعد كبداية للعديد من الخدمات التى سيتم توفيرها للعملاء خلال الفترة القادمة.

اعتبر أن افتتاح مركز خدمات على أعلى مستويات التقنية والمهنية المعتمدة، بالقرب من صالة عرض Audi Giza Zayed سيسهم فى توفير خدمات ما بعد البيع لعملاء العلامة الألمانية فى مصر.

وتابع: «استكمالًا لخططنا سنفتتح قريبًا صالة عرض كبيرة متكاملة 3S خاصة بـ أودى بمنطقة أبورواش بمساحة 6 آلاف متر، سيتوفر بها مركز خدمة مكون من 24 باكية لتقديم جميع أعمال الصيانات. فرؤيتنا أن أودى ستكون سيارة المستقبل بالنسبة لقطاع السيارات الفاخرة بمصربما لديها من مجموعة كبيرة من الطرازات تتناسب مع جميع الاحتياجات والأعمار. وأيضًا المستقبل سيكون للسيارات الكهربائية كما صرحت سابقًا. واستنادا لإستراتيجية أودى ٢٠٣٠ فأنى أؤكد لكم أن لديها العديد من الطرازات غير المتوفرة فى أى علامة أخرى، سواء كانت ألمانية أو غير ألمانية».

قال أولف دريكسيمان- المدير الإقليمى لأفريقيا والشرق الأوسط فى شركة Audi AG: «لقد تمكنا مع أودى مصر بين عام 2017 و2021 من مضاعفة مبيعات أودى السنوية بأكثر من ثلاثة أضعاف، ونعتقد أن هناك المزيد فى المستقبل. وطموحتنا المستقبلية تتطلب شبكة موزعين قوية، وصالة عرض أودى جيزة زايد هى دليل واضح على أن شركاءنا بمصر على استعداد للاستثمار رغما عن التحديات الواقعة هذه الأيام».

وأكد أن أودى ستواصل التعاون المثمر مع شركائها من أجل الاستفادة من الإمكانات الكاملة لأودى فى مصر؛ «فنحن على دراية أن علينا الصبر والانتظار، ولكن مع الوقت سننجح بوجود شبكة موزعين قوية، وبما لدينا من خطط إنتاج مستقبلية تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، طرازات أودى الكهربائية كطراز Q8 e-tron لعام 2023، وطراز Q6 e-tron لعام 2024.

وتخطط شركة »أودى« لطرح سيارات كهربائية فقط بعد عام 2026 على أن يتم طرح سيارات كهربائية فقط بحلول 2030 فى بعض الأسواق. وقالت الشركة عام 2021 إن كل سيارة جديدة ستطلقها بداية من 2026 ستكون كهربائية وأنه سيتم وقف إنتاج جميع سيارات الاحتراق الداخلى عام 2033.

وتدرك الشركة أن بعض الأسواق من المرجح أن تواصل طلب سيارات الاحتراق الداخلى لما بعد عامى 2030 و2035 اللذان يعتبران بمثابة موعد نهائى لوقف إنتاج السيارات الكهربائية لدى بعض الدول، وامتنعت الشركة لذلك عن تحديد موعد نهائى لوقف إنتاج المحركات التقليدية.

يذكر أن أودى اقتنصت المركز الثانى بقائمة تراخيص السيارات «الفاخرة» فى مصر خلال سبتمبر الماضى، مستحوذة على حصة سوقية %21.4 بإجمالى 96 سيارة بحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.

فيما حلت «مرسيدس» بالمركز الأول بنسبة بلغت %56 بعدما تمكنت من تسجيل 251 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

كان المركز الثالث من نصيب «رينج روفر» بحصة %10.5 بواقع 47 مركبة. وحلت العلامة الفرنسية DS فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %3.8، مسجلة 17 مركبة، أعقبتها «بى إم دابليو» فى المركز الخامس بحصة قدرها %2.2 بنحو 10 سيارات.

وحصدت «بورش» المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة فى مصر، مستحوذة على حصة سوقية %1.1 مسجلة نحو 5 مركبات خلال سبتمبر الماضى.

فيما توزعت الحصة المتبقية والبالغة %5 على ماركات السيارات الفاخرة الأخرى وهى «فولفو- كوبرا- رولز رويس- استون مارتن- بنتلى- لامبورجينى- لاند روفر- مازراتى- جاكوار- مينى- ماكلارين- الفا ريوميو»، مسجلة جميعها 22 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وبلغ إجمالى عدد السيارات «الفاخرة» المرخصة فى مصر نحو 448 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال سبتمبر.

ورغم أن أودى حلت فى المركز الثانى بالقائمة؛ فإنها تعتبر من أفضل العلامات الألمانية أداء فى فئة المركبات الفاخرة؛ فبمقارنة حصتها السوقية خلال سبتمبر الماضى يتبين أنها تضاعفت إذا ما قورنت بالنسبة التى استحوذت عليها فى أغسطس السابق عليه؛ فقد كانت أودى فى المركز الثانى بحصة سوقية %9.9 فقط بإجمالى 63 سيارة.

فى حين كانت حصة مرسيدس الأكبر من تراخيص السيارات «الفاخرة» بنسبة بلغت %73.2 بعدما تمكنت من تسجيل 468 مركبة فى مختلف وحدات المرور لكن هذه النسبة انكمشت فى سبتمبر لتبلغ %56 تقريبًا.

يذكر أن إجمالى عدد السيارات «الفاخرة» المرخصة فى مختلف وحدات المرور بمصر بلغ نحو 638 مركبة خلال شهر أغسطس الماضى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.

أحمد شوقى