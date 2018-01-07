عراقيل الاستثمار في طلب إحاطة بالنواب

ياسمين فواز: صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة، بأن الوقت الحالي هو الوقت المثالي الذي ينبغي فيه تدفق الاستثمارات الأجنبية علي مصر، نظرا للتسهيلات والمنح والمزايا التي منحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين، وهو ما يتطلب من الجهات التنفيذية التركيز، وتذليل العراقيل التي تواجه ا

ياسمين فواز:



صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة، بأن الوقت الحالي هو الوقت المثالي الذي ينبغي فيه تدفق الاستثمارات الأجنبية علي مصر، نظرا للتسهيلات والمنح والمزايا التي منحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين، وهو ما يتطلب من الجهات التنفيذية التركيز، وتذليل العراقيل التي تواجه المستثمرين حتي لا يمضي الوقت ونجد أنفسنا لم نحقق شيئا.

وقال إنه توجد العديد من العراقيل التي تواجه المستثمرين وتم وضعها بين يدي المجلس من خلال عدد من طلبات الإحاطة التي تقدمت بها لمناقشتها مع الحكومة، لوضع حدود لهذه العراقيل، وأضاف أنه تقدم مؤخرا بطلب إحاطة لصدور تعليمات في غرة ديسمبر 2017 بوجوب تبصيم المستثمر علي أي إجراء داخل الشهر العقاري مثل البصمة علي التوكيلات، وكذلك محاضر تصديق عقود تأسيس الشركات، مما يسبب حرجا للمستثمر ونفورا ويرسب أثرا غير طيب في عقيدة المستثمر عن الإجراءات الحكومية، وروتنياتها في خطوة تمثل عودة إلي الخلف، ويصدر مشهدا يسئ إلي إجراءات الاستثمار في مصر.

وأضاف أنه يوجد أيضا عدد من الأمور التي تصيب المستثمر بحالة من الفتور تجاه شغفه للاستثمار في مصرن وهروبه إلي دول أخري، كتعدد نماذج بيانات المستثمرين وطول مدة الفحص التي تصل إلي شهور، وقد يرفض بعضها ويتظلم من قرار الرفض ويكون الرد في التظلم خلال المدة الزمنية نفسها، وكذلك تتكرر في مراحل أخري بشكل يعطل عملية الاستثمار، لذا طالبت في طلب الإحاطة بضرورة توحيد تلك النماذج وعدم تعددها وتكرارها وجعل عملية الفحص موحدة وتحدد لها مدة قانونية واضحة ويعتبر عدم الرد خلالها بمثابة موافقة نهائية للمستثمر.

وأكد أن كل هذه الأمور سيئة ولكن الأسوأ كان في تراخي تواجد جميع الجهات التنفيذية الواجب تواجدها داخل مقر مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، مما يتسبب في عدم تحقيق النتيجة المرجوة من القانون الجديد بسرعة إنهاء جميع الإجراءات المطلوبة الخاصة بأمور الشركات والاستثمار.