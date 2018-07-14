اتصالات وتكنولوجيا

عراف كأس العالم يتصدر عمليات بحث المصريين على جوجل‎

محمود جمالتنشر بوابة المال أكثر الموضوعات التى بحث عنها المصريون عبر محرك البحث العالمى " جوجل " اليوم السبت .  اسم الموضوع عدد عمليات البحث المصدر
5:01 م, السبت, 14 يوليو 18 5:01 م, السبت, 14 يوليو 18

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محمود جمال

تنشر بوابة المال أكثر الموضوعات التى بحث عنها المصريون عبر محرك البحث العالمى ” جوجل ” اليوم السبت .

 

اسم الموضوع

عدد عمليات البحث

المصدر

عراف كأس العالم يتنبأ بالفائز من مواجهة بلجيكا وانجلترا

10  آلاف

روسيا اليوم

ويلمبدن تشهد حدثا يتكرر لأول مرة فى تاريخ البطولة

5  آلاف

المواطن الالكترونية

فيديو جراف ..كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين  2018والأوراق المطلوبة

5  آلاف

اليوم السابع

الآن تنسيق الثانوية العامة 2018 والجامعات الخاصة

ألفان

وزارة التربية والتعليم

اليوم السابع

مصراوى

التحقيق مع سيد سيكا صاحب فيديو الكلب بفيصل

ألفان

اليوم السابع

جوكوفيتش يتقدم على نادال قبل تأجيل اللقاء المثير فى ويمبلدون

ألفان

سكاى نيوز

النيابة : رئيس مصلحة الجمارك تلقى 3000 دولار و 50 ألف جنيه جزء من الرشوة

ألفان

اليوم السابع

تنسيق الجامعات 2018 .. ننشر مصروفات الكليات الخاصة للعام الدراسى الجديد

ألفان

أخبار اليوم

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