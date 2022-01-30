عد تنازلي لانطلاق «أولمبيات بكين» بحضور رسمي غير مسبوق رغم «كورونا»

تعقد في الفترة من 4 إلى 20 فبراير المقبل

بدأ العد التنازلي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين ، التي تعقد في الفترة من 4 إلى 20 فبراير المقبل وسط حضور رسمي غير مسبوق رغم تداعيات فيروس كورون ا، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن قائمة الضيوف تضم ما لا يقل عن 32 من رؤساء دول وحكومات أجنبية وأعضاء من أسر ملكية ورؤساء منظمات دولية.

ويشير التجمع الحضوري غير المسبوق لقادة العالم في خضم كورونا في حد ذاته إلى دعم وتوقعات قوية لدورة الألعاب، فضلا عن دعوة مشتركة للوحدة والحياد الرياضي.بحسب “شينخوا”.

في الحقيقة، من المتوقع على نطاق واسع أن تكون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة “جرعة من الأدرينالين” لعالم مرهق يصارع وباء كورونا المستعر وعلى طريق وعر للتعافي، وفق شينخوا.

وقال نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية نغ سير ميانغ إن تسييس الألعاب الأولمبية لن يكون له جدوى، ولكنه سيؤثر على آلاف الرياضيين الذين أمضوا سنوات أو حتى حياتهم في الإعداد لدورة الألعاب.

وأضاف “نحن نعتقد أن دورة الألعاب نفسها تبني جسورا وليس جدرانا”.