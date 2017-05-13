عدوى فيروس Wanna-Cry الإلكترونية تنتقل إلى مصر‎

محمود جمال

ضرب مساء أمس الجمعة فيروس جديد الأنظمة الإلكترونية الداخلية لعدد من المستشفيات الإنجليزية يعرف باسمWanna-Cry ، مما تسبب فى شل حركتها تماما وتوقفها عن العمل.

وقالت رئيس الوزراء البريطانى تيريزا ماى فى تصريحات صحفية، إنه جزء واحد من هجوم دولى واسع الانتشار، بينما أكد باحثون فى مجال أمن المعلومات أن الفيروس ضرب أكثر من 57 الف جهاز كمبيوتر فى 74 دولة من بينها اسبانيا والبرتغال وروسيا.



كما أجبر الهجوم مقدمى خدمات الرعاية الصحية فيروس على إلغاء التعيينات وطلب الخدمة بالمناطق المتضررة فى حالات الطوارئ فقط.

ظهر الفيروس فى صورة رسالة نصية على أجهزة الحاسبات الشخصية تمهل الضحايا مهلة 3 أيام لتسليم مبلغ 300 دولار للإفراج عن بياناتهم الشخصية التى تمت سرقتها، محذرة إياهم من عدم القدرة على استرداد الملفات حال عدم الدفع فى خلال 7 ايام.

استخدم القراصنة أدوات فيروس Wanna-Cry سرقت على ما يبدو من وكالة الأمن القومى الأمريكية لتشل المستشفيات فى انجلترا يوم الجمعة مما اضطر الاطباء الى الابتعاد عن المرضى فيما تقوله.

ومن جانبه أكد الدكتور شريف هاشم، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ورئيس مركز الأمن السيبرانى ” سيرت “، أنه توجد حالة اشتباه واحدة بالوقت الراهن فى مصر، ويعكف المركز على تعقب آثارها واجراء التحريات الفنية لاكتشاف مدى خطورتها والتقليل من تداعياتها السلبية المتوقعة.

ونصح هاشم المستخدمين بعدم فتح أى رسائل بريد الكترونى مجهولة المصدر ترد إليهم، والاعتماد على نسخ البرمجيات الاصلية فى تشغيل أجهزة حاسباتهم.

وبحسب الدكتور وليد حجاج، باحث أمن المعلومات، والملقب إعلاميا بـ ” صائد الهاكرز ” فإن الفدية هو نوع من البرمجيات الخبيثة التى تمنع المستخدم من الوصول إلى ملفاته الشخصية، وتجبر ضحاياها على دفع مقابل مالى من خلال بعض وسائل الدفع أونلاين من أجل الحصول على البيانات الخاصة بهم مجددا، حيث يقوم الهاكرز بعمل تشفير لكل الملفات المتواجدة على أجهزة الحاسبات فيما يعرف بـCryptolocker.

وأكد المهندس ياسر موسى، الرئيس التنفيذى للتكنولوجيا لدى شركة سيسكو العالمية بمنطقة أفريقيا فى تصريحات سابقة لـ ” المال ” أن فيروس ” ransomware ” هو أخطر أنواع التهديدات الالكترونية عالميا بالوقت الراهن، ومن المتوقع أن يحقق مكاسب تقدر بنحو مليار دولار سنويا.

وأضاف أن هذا الفيروس ينمو 1000% سنويا وتتكبد امريكا خسائر عن كل اختراق تقدر بـ 5.9 مليون دولار، منوها أن الفيروس يصل لجهاز المستخدم فى شكل بريد الكتروني مجهول المصدر ويقوم مباشره بتشفير كل البيانات المتاحة على الأجهزة وفقدان السيطرة عليها.