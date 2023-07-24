عدوى ارتفاع الأسعار تصيب وكالة البلح

شهدت محلات الملابس فى منطقة وكالة البلح الشهيرة ببيع ملابس البالة المستوردة ، ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الماضية، والتى جاءت ضمن الزيادات التى شملت العديد من القطاعات التجارية مثل الأحذية والمنتجات الجلدية والمفروشات.

وتحظى وكالة البلح -أحد أشهر أماكن بيع الملابس منخفضة الثمن فى منطقة الإسعاف بالقاهرة- بإقبال أقل من المعتاد، خلال الأوقات الحالية؛ وهو ما رصدته «المال» خلال جولة لها على عدد من البائعين هناك.

ولاحظت «المال» خلال جولتها، ارتفاع أسعار الملابس داخل محلات الوكالة بشكل كبير، واختفاء أغلبية الملابس فئة 10 إلى 45 جنيها من العرض، وهو الأمر الذى كانت تشتهر الوكالة به كثيرًا عن غيرها من المناطق المشهورة ببيع الملابس.

وقال محمد ممدوح، صاحب محل إن الإقبال على شراء الملابس من الوكالة لم يعد كما كان سابقا، لافتًا إلى أنه بشكل عام، فإن ساعات الصباح تشهد إقبالًا أكبر من غيرها خلال النهار؛ سعيًا من الزبائن إلى الحصول على أفضل البضائع المعروضة قبل نفادها.

وأضاف لـ «المال» أن السبب فى انخفاض نسبة الإقبال على شراء الملابس من وكالة البلح، يرجع إلى ارتفاع أسعار معظم الملابس، سواء فى المحلات أو لدى البائعين فى شوراع الوكالة.

وأوضح أن أسعار الملابس داخل محله تبدأ من 50 جنيهًا إلى 550، حسب ماركة القطعة المباعة، لافتًا إلى أن أقل قطعة فى محله قبل أشهر كانت تقدر بحوالى 35 جنيهًا إلا أن سعرها ارتفع بمقدار %70 عما كانت عليه.

بينما قال ياسر محمد، أحد البائعين فى شوارع وكالة البلح، إن الإقبال على شراء الملابس انخفض إلى نحو %80 خلال الأشهر الـ3 الأخيرة، مبينًا أنه يبيع جميع القطع لديه بسعر موحد يقدر بـ100 جنيه للقطعة، لافتًا إلى أن السعر غير قابل للتفاوض.

وكشف رامى جمال، بائع ملابس فى وكالة البلح عن انخفاض الإقبال فى الشراء خلال الأشهر الـ3 الأخيرة، نتيجة قيام المستهلكين بشراء السلع الضرورية والأساسية، إضافة للارتفاع النسبى فى أسعار الملابس فى الوكالة، الأمر الذى لم يعد يجعل بضائعها فى ذات الدرجة من الإغراء الذى كانت عليه من قبل.

وتابع: “الناس لم تعد ترى شراء الملابس ذات الماركات فى وكالة البلح فرصة لا تعوض؛ لأن فرق الأسعار بينها لم يعد كبيرًا جدًا”.

وأضاف أن ظهور عدد كبير من المحلات التى تبيع استوكات براندات الملابس الشهيرة مثل «H&M» و«ZARA» وغيرها من الماركات بأسعار منخفضة، والتسويق لهذه البضائع بشكل جيد، بساهم بشكل كبير فى سحب الزبائن من الوكالة متجهين إلى هذه المحال، مع ضمانهم مصدرها وعدم استعمالها من قبل.

من جهته، أكد مصطفى عبد الواحد عضو شعبة الملابس بالغرفة التجارية فى القاهرة لـ”المال” أن ارتفاع أسعار الملابس خلال الفترة الحالية مرتبط بعدة عوامل منها زيادة أسعار الخامات المستخدمة فى صناعة الملابس، إضافة إلى ذلك قيام المصانع بتطبيق زيادات تراوحت من 10 إلى 20 جنيهًا فى القطعة عند توريدها لتجار الجملة.

وأضاف أن محلات الملابس قامت بزيادة طفيفة فى هامش ربحها لجذب المستهلكين للشراء، مشيرًا إلى أن أقل قطعة ملابس سواء حريمى أو رجالى لا تقل عن 100 جنيه، والبعض اتجه إلى تقديم عروض مثل شراء قطعة والحصول على أخرى مجانًا.

وألمح “عبد الواحد” إلى أن محلات الملابس تنتظر بدء الأوكازيون الصيفى فى شهر أغسطس المقبل والذى نراهن عليه لتنشيط المبيعات بنسبة لا تقل عن %30 عن الشهور الماضية والتى تشهد حالة من الركود فى إقبال المستهلكين على الشراء.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر الأسبوع الماضى قرارا ‏وزاريا ببدء التصفية الموسمية الثانية “الأوكازيون الصيفي” ‏فى 7 أغسطس المقبل، بحيث تكون المدة المحددة للأوكازيون شهرا ، كما أنه يكون لكل محل أسبوعين للمشاركة فى الأوكازيون.

ونص القرار أيضا على ضرورة ‏حصول المحلات التى ستشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ثمن السلع المعروضة ‏للبيع فى التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلى الذى كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

فى هذا السياق، قال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة – فى تصريحات صحفية – إن ‏الأوكازيون الصيفى المرتقب إقامته فرصة سانحة للمواطنين والتجار، مشيرا إلى أن ‏التخفيضات الموجودة بالأوكازيون تساهم فى زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء أكثر من منتج وتساعد التجار فى تصريف ‏البضاعة الموجودة لديهم.