عدن للتطوير العقاري تطرح مشروع «E ONE Business Complex» بالعاصمة الإدارية

تطرح شركة عدن للتطوير العقاري أولى مشروعاتها E ONE Business Complex بالعاصمة الإدارية الجديدة فى منطقة الداون تاون.

وقال دكتور أحمد هندى، المدير التنفيذي لشركة عدن للتطوير العقاري، إن مشروع E ONE Business Complex بمنطقة الداون تاون يقع مباشرة على المحور الشرقي، بالقرب من محور بن زايد الشمالى ومحطة المونوريل ومسجد مصر ، و على ارتفاع أرضى و10 طوابق، يضم وحدات تجارية وإدارية وطبية، بالإضافة إلى 4 طوابق تحت الأرضي لركن السيارات

وأوضح أن ارتفاع سقف الوحدات التجارية فى الطابق الأرضي يصل إلى 6 متر مما يجعلها من الوحدات المميزة فى المشروع.

خبرات ممتدة

الجدير بالذكر أن شركة عدن للتطوير العقاري شركة مساهمة مصرية تملك الخبرة فى السوق العقاري منذ عام 1982، و انجزت 365 مشروع فى أكثر من 13 مجال متنوع بأكثر من 7 دول أجنبية، وبإسثمارات خارجية تصل إلى 30 مليون دولار.

المركز الثقافي الأوروبي وجامعة بينيلوكس

فيما أعلن مدير القطاع التجاري بشركة عدن للتطوير العقارى، حسام نور ، عن التعاقد مع المركز الثقافي الأوروبي وجامعة بينيلوكس البلجيكية ليكون المقر الإدارى لهما ضمن الوحدات الإدارية بـمشروع E ONE Business Complex أولي مشروعاتها فى منطقة الداون تاون.

وأوضح أن مشروع E ONE Business Complex، يعتبر أول مشروعات شركة عدن التى تطرحه بالعاصمة الإدارية فى منطقة الداون تاون، ويتميز بموقع فريد ما بين تجارى وإدارى وطبي، بالإضافة إلى منطقة بلازا كبيرة ومنطقة مطاعم وكافيهات.