الإسكندرية

عدم كفاءة الموازين تتسبب فى أعباء إضافية للرسائل بميناء الإسكندرية

معتز محمود   طالبت شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، بضرورة إصلاح الموازين المستخدمة فى وزن البضائع بميناء الإسكندرية، والتى تتسبب عدم دقتها فى فرض رسوم وغرامات على البضائع الواردة دون وجه حق. وأكد على عبد الحليم، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة، وعضو مجلس إدارتها، أن تعطل الموازين بس
8 أغسطس، 2017 8 أغسطس، 2017

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معتز محمود
 

طالبت شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، بضرورة إصلاح الموازين المستخدمة فى وزن البضائع بميناء الإسكندرية، والتى تتسبب عدم دقتها فى فرض رسوم وغرامات على البضائع الواردة دون وجه حق.

وأكد على عبد الحليم، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة، وعضو مجلس إدارتها، أن تعطل الموازين بساحة شركة الإسكندرية للحاويات يؤدى لعدم وزن البضائع، واللجوء لتأشيرة بوزن جميع الرسائل عند الصرف.

 

وأضاف، لـ”المال”، على هامش اجتماع عاجل للشعبة، أن هذه التأشيرة تدفع للجوء لموازين هيئة ميناء الإسكندرية والتى عادة قد تكون غير دقيقة وتسهم فى زيادة الوزن عند الصرف بما يؤدى إلى فرض رسوم دون وجه حق.

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