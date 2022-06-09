«عدم صحة إضرابه عن الطعام».. الداخلية تُسلم النيابة مقاطع مصورة من زنزانة علاء عبدالفتاح

أفصحت وزارة الداخلية -اليوم الخميس- عن تسليم النيابة العامة مقاطع مصورة داخل زنزانة المحكوم عليه علاء عبد الفتاح ، والتي تثبت عدم صحة الإدعاء بإضرابه عن الطعام، وكذا عدم صحة الإدعاء بعدم السماح له بدخول الكتب لمحبسه.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية قد استجابت في وقت سابق، لطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان لنقل المحكوم عليه، علاء عبدالفتاح لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.

كما كشفت المتابعة الأمنية عن عدم صحة إضراب المحكوم عليه علاء عبدالفتاح، عن الطعام، كما أنه يتلقى كافة وجباته المنصرفة له بمركز الإصلاح والتأهيل واستخدام مقصف المركز.