عدم توافر البنية التكنولوجية وراء وقف المجموعة الدولية للسمسرة

شريف عمر:أدى عدم توافق شركة المجموعة الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية، مع متطلبات القرار 1005 الخاص بتطوير البنية التحتية التكنولوجية، لصدور قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية، بوقف المجموعة لمدة شهر.وكانت الرقابة المالية قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضى إيقاف الشركة عن الاستفادة من آليات التد

شريف عمر:

أدى عدم توافق شركة المجموعة الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية، مع متطلبات القرار 1005 الخاص بتطوير البنية التحتية التكنولوجية، لصدور قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية، بوقف المجموعة لمدة شهر.

وكانت الرقابة المالية قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضى إيقاف الشركة عن الاستفادة من آليات التداول فى البورصة لمدة شهر.

وقال محسن السلامونى، العضو المنتدب لشركة المجموعة الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية، إن الرقابة المالية أصدرت قرارها بوقف الشركة بداعى عدم توافقها مع الاشتراطات التكنولوجية اللازمة للربط مع البورصة وشركة مصر المقاصة، وردت الشركة على ذلك بالتوضيح أنها تعاقدت مع شركة متخصصة لتنفيذ تلك المتطلبات.

وتابع السلامونى فى تصريحات خاصة لـ”المال”: رغم توضيح موقفنا للهيئة، إلا أنها قررت وقف الشركة لمدة شهر.

وكانت الرقابة المالية قد أصدرت قرار رقم 1005 خلال ديسمبر 2013 بشأن تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى شركات السمسرة، تضمن عدة مواد تنظم وسائل الاتصال والتفاصيل الفنية للربط مع البورصة والمقاصة، فضلاً عن أنواع أنظمة التشغيل والخوادم بالشركات ومواصفاتها، وبرامج حماية وتأمين المعلومات، وزمن الاحتفاظ بالسجلات، فضلاً عن وجود مقر احتياطى للطوارئ، والمتطلبات الخاصة بالشركات العاملة بمجال التداول عبر الإنترنت، وتشمل سرعة خطوط الاتصال بالإنترنت، ونظم التحقق من شخصية العميل، وضوابط التوقيع الإلكترونى.

وفى سياق متصل، أشار الى ان الشركة تسعى لمضاعفة رأسمالها فى العام الحالى، بهدف إضافة الأنشطة المتخصصة كالبيع والشراء فى الجلسة الواحدة T+0، والشراء الهامشى، بجانب إضافة رخصتى الترويج وتغطية الاكتتابات، والاستشارات المالية.

واحتلت شركة المجموعة الدولية للسمسرة، المرتبة 107 فى قائمة ترتيب تعاملات شركات السمسرة، خلال العام الماضى، بعد أن حققت قيمة تداول بلغت 270.838 مليون جنيه، ويبلغ رأسمالها حالياً 10 ملايين جنيه،

ويضم هيكل الملكية كل من بنك قناة السويس، وشركة الإسكندرية للأوراق المالية، ومجموعة جى إم إتش الإنجليزية المتخصصة فى مجال الأوراق المالية والبورصات، بجانب أفراد آخرين.