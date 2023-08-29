عدم تكريم نجمات في مهرجان الدراما.. «تقدير غائب» بعد نجاح جماهيري

استطاع بعض النجمات تقديم أعمال تليفزيونية مؤثرة في المشاهدين عام 2023 وهن ياسمين عبد العزيز بمسلسل “ضرب نار” وكذلك حنان مطاوع بمسلسل “سره الباتع” وريهام عبد الغفور بأكثر من عمل درامي قدمته في عام 2023 .

لكن غاب هؤلاء النجمات عن تكريم أو الفوز بجائزة في مهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم بالعلمين مؤخرا برئاسة النجم القدير يحى الفخراني ، مما أثار استياء كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة ريهام عبد الغفور التي حظيت بدعم كبير من الوسط الفني والنقاد لتقديمها 4 مسلسلات ناجحة ومميزة هذا العام وهم ” أزمة منتصف العمر ” و” رشيد ” و” الغرفة 207″ و” الأصلي ” .

وتم منح تكريمات للنجوم كريم عبد العزيز ومحمد هنيدي ومنى زكي ومنة شلبي وماجد الكدواني وغيرهم .

طارق الشناوي: ريهام عبد الغفور فنانة موهوبة ومجتهدة للغاية

من جانبه قال الناقد الفني طارق الشناوي إنه بالفعل ريهام عبد الغفور كانت تستحق تكريما بمهرجان القاهرة للدراما بالعلمين لأنها قدمت أعمال متميزة للجمهور هذا العام .

وأشار إلى أنه كان خطأ غير مقصود تماما تجاه ريهام أو أي نجمة أخرى كانت تستحق التكريم في الحفل ، والذي فازت فيه النجمة منى زكي بجائزة أفضل ممثلة عن مسلسلها ” تحت الوصاية ” وجائزة أخرى بتصويت الجمهور ” والنجمة منة شلبي فازت بجائزة عن مشوارها الفني .

وتابع قائلا إن ريهام عبد الغفور فنانة موهوبة ومجتهدة للغاية وكنت أتمنى تكريمها في الجزء الأول من حفل افتتاح المهرجان .

محمود قاسم : يتم اختيار هذه الجوائز والتكريمات بطريقة غير محترفة للأسف

من جانبه، أوضح الناقد محمود قاسم أنه من الغريب أن يتم استبعاد هؤلاء النجمات من تكريم حفل أو مهرجان مهم مثل القاهرة للدراما ، مضيفا أنها مجرد تكريمات ورقية لكن الأهم في الحقيقة هو تكريم الجمهور ، واللافت للنظر مساندة الوسط الفني لريهام عبد الغفور بدرجة كبيرة لأنها تميزت جدا هذا العام مقارنة بغيرها من النجمات أو الفنانات .

ونوه قاسم أيضا إلى أنه يتم اختيار هذه الجوائز والتكريمات بطريقة غير محترفة للأسف ، حيث أنه من المفترض أن يتم اختيارها مثلما يحدث في جائزة الأوسكار في كل فئة يتم اختيار أفضل 5 ممثلات بعد مشاهدة جميع مسلسلات عام 2023، ثم يتم تصفية هذه الأسماء لعدد أقل حتى يتم اختيار نجمة واحدة فقط في هذه الفئة ، لكن لا يتم الاختيار بطريقة محترفة مثل جائزة الأوسكار كما يتصور الكثير من الأشخاص، لذلك سقطت أسماء مهمة من هذه التكريمات مثل ريهام عبد الغفور وياسمين عبد العزيز وحنان مطاوع وغيرهن .

مها متبولي : جائزة أفضل ممثلة دور ثان تستحقها الفنانة سما ابراهيم

من ناحيتها قالت الناقدة مها متبولي إن كل التكريمات والجوائز بمهرجان القاهرة للدراما كانت في محلها تماما ، وبالفعل أفضل ممثلة هي منى زكي على المستوى النقدي والجماهيري وكذلك الفنان ماجد الكدواني يستحق التكريم على المستوى الجماهيري ومسلسل جعفر العمدة يستحق التكريم كأفضل مسلسل على المستوى الجماهيري عام 2023 .

واستطردت قائلة إن جائزة أفضل ممثلة دور ثان تستحقها الفنانة سما ابراهيم التي شاركت في مسلسل موضوع عائلي مع الفنان ماجد الكدواني .

وأوضحت أن تكريمات النجوم كريم عبد العزيز ومنى زكي ومنة شلبي وماجد الكدواني والمخرج بيتر ميمي يستحقون التكريم في الحفل .