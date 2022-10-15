«عدم ترك أحد خلف الركب».. المعهد القومي للحوكمة يعقد ندوة ضمن مبادئ التنمية المستدامة

عقدت شبكة “تنمية” التابعة للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حلقة تعليم تفاعلى عن بعد (ويبينار) باللغة الإنجليزية لخريجي المعهد من القيادات الأفريقية الذين شاركوا ببرامج التدريب المختلفة للمعهد بعنوان “عدم ترك أحد خلف الركب، كأحد مبادئ الحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة”.

قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، في بيان، إن الويبينار تناول عدة موضوعات منها التعريف بالأبعاد الرئيسية للحوكمة الفعالة بحسب لجنة خبراء الادارة العامة التابعة للأمم المتحدة والمعنى المقصود بعدم ترك أحد خلف الركب من منطلق خبرة كل دولة وكل منظمة ممثلة فى الويبينار، كذلك تم تحليل المقصود بالعدالة الاجتماعية وكيفية تطبيقها بالدول الأفريقية المختلفة وتبادل الخبرات والسياسات المطبقة فى هذا الشأن مع إلقاء الضوء على تحديات ومعوقات التنفيذ على أرض الواقع.

وتم استعراض آراء المشاركين فى كيفية تعزيز آليات تحقيق العدالة الاجتماعية فى الدول الأفريقية المختلفة كأداة للوصول لمجتمع شامل لجميع الفئات دون ترك أحد خلف الركب.

القومي للحوكمة

من جانبها، أكدت د. حنان رزق مدير مركز التنمية الأفريقي ورئيس شبكة التدريب الأفريقية بالمعهد (تنمية) أن هذا الويبينار التفاعلى قام بالتسجيل فيه 120 مشاركًا منهم 45 مصريًا و 75 أفريقيًا معظمهم من السيدات حيث شاركت به نخبة متميزة من خريجي المعهد من الوزارات والهيئات الحكومية الأفريقية والجامعات والمراكز البحثية من ثمان عشر دول إفريقية شملت كلا من كينيا ،جنوب السودان، جنوب أفريقيا، نيجيريا، تنزانيا، غانا، ليسوتو، أوغندا ،المغرب، الجزائر، توجو، رواندا، بوركينا فاسو، مالاوي، زيمبابوي، بوتسوانا،الجابون ، زامبيا بالإضافة إلى مصر .

قامت بتقديم الويبينار الدكتورة سوزان آبى أستاذ الادارة العامة والسياسات بكلية روكفيلر للشئون العامة بجامعة ألباني بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية والخبيرة في مجال المنظمات الأهلية والعلاقة بين المجتمع المدني والحكومات وأبعاد وتطور القطاع الغير هادف للربح العابر للحدود الوطنية، وأدارت الويبينار الدكتورة حنان رزق .