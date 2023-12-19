عدم الدقة في صياغة القوانين المحالة السبب.. «النواب» ينتقد الحكومة ويطالبها بمراجعة الجانب القانوني لديها

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب انتقادا شديدا للحكومة بسبب عدم التأني وضبط الصياغات لمشروعات القوانين المحالة إلي البرلمان.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، موجها حديثه للحكومة: “ونحن على أعتاب مرحلة مهمة من الجمهورية الجديدة، فما مضى قد فات وانقضى ويتعين التفكير فيما هو آت وعلى الحكومة السعى الحثيث والعمل بجد واختيار وانتقاء الكوادر البشرية للعمل على تمحيص القوانين التى تعدها قبل إرسالها لمجلس النواب” .

جاء ذلك على خلفية مناقشة مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء مشروع قانون نقابة التكنولوجيين.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشكر إلي اللجنة البرلمانية المشتركة على الجهد الذى بذلته لإجراء عدد من التعديلات المقدمة على مشروع قانون مقدم من الحكومة وتحديدا المادة السادسة من المشروع، والتى تعد طوق النجاه لمشروع القانون قبل تنفيذه على ترض الواقع.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي : “كان يجب على الحكومة الانتباه ووضع نص انتقالي خاص بتشكيل أول مجلس للنقابه وإلا كنا أمام دائرة من المشكلات، عند تطبيق القانون الجديد، وكذلك عدد من الإشكاليات التى عملت على تلافيها أعمالا للنصوص الدستورية” .

وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجها كلامه للحكومة وقال: مجلس النواب سيظل يمد يد العون للحكومة لتحقيق المصلحة العامة للدولة والشعب المصري، فنحن نتعاون ونتشارك ونتكامل من أجل مصلحة الوطن ويعلم الله الجهد الذى نبذله وهو جهد خارق ولذلك أرجو من الحكومة الأخذ بنصيحتى حتى لا ندخل فى نفق مظلم من العيوب الدستورية.

وقال :”صحيح أننا نبذل جهدا خارقا، لكن هذا يتطلب من الحكومة إعادة هيكلة الجانب القانونى ولو كان من واجبنا، فإن بعض مشروعات القوانين.. وسكت رئيس مجلس النواب وعاود قائلا: “لا أود أن أذكرها صراحة ويكفى القول بأنها لا تتفق مع الجمهورية الجديدة”.