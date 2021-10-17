عدم استواء الطرق المؤدية لبشاير الخير يؤجل خطة «النقل العام» بإطلاق خطوط جديدة

تقدم محمد جبريل محمد عضو مجلس النواب، بطلب إلى محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، بشأن الموافقة على توفير 5 أتوبيسات نقل عام يكون خط السير بها بدءا من محطة مصر طريق كرموز وصولاً إلى منطقة بشاير الخير 1، و 2 ثم إلى منطقة بشاير الخير 3 بمنطقة القباري، ومن ثم إلى منطقة بشاير الخير 5 بمنطقة عبد القادر، وذلك بعد أن تم نقل قاطني منطقة نادي الصيد بمحرم بك إلى منطقة بشاير الخير 3، و5.

وأضاف “جبريل” خلال طلبه، أن أكثر من 6400 أسرة مُقرر نقلها لمناطق بشاير الخير، وكذلك أكثر من 1000 محل، حيث إنه بعد اكتمال عملية نقل المواطنين بالكامل ستصبح منطقة بشاير الخير 3، و5 من المناطق المزدحمة بالسكان، وذلك تيسرا على المواطنين.

وفي هذا الصدد أفادت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية بأنه تمت معاينة المناطق المشار إليها في طلب عضو مجلس النواب بمعرفة منطقة سيارات غرب من خلال الإدارة العامة لمتابعة الحركة، وتبين عدم اكتمال الإشغال بمساكن بشاير الخير 3، و5 بنسبة معقولة، فضلاً عن عدم استواء الطرق المؤدية إلى داخل تلك المناطق، وعدم وجود مواقف لسيارات النقل العام، مؤكدة أنه جار إنشاء وحدات جديدة.

وأكدت استمرار الوضع الحالي لحين استكمال التسكين بنسبة مناسبة لاقتصاديات التشغيل، وكذلك الانتهاء من إصلاح الطرق المؤدية لداخل المناطق 3، و5، وتجهيز مواقف خاصة لسيارات النقل العام، وورود سيارات جديدة للهيئة، مؤكدة أنه سيتم إعادة الدراسة وإنشاء خطوط جديدة طبقاً للوضع الجديد.

ووفقا لتقرير منطقة سيارات غرب تبين أن منطقة بشاير الخير 1، و2 بغيط العنب وبشاير الخير 3 بمنطقة القباري يتم خدمتها بعدد من الخطوط وهي “خط 425” بمسار “محطة مصر، شارع قنال السويس، الموقف الجديد، مساكن بشاير الخير 1-2، كوبريى القباري، بشاير الخير 3، الطريق الدولي، الكيلو 21، الصفا، أبو ثلاث”.

يأتي ذلك بالإضافة إلى خط “732” والذي يخدم مسار “السيوف، العوايد، المطار، الموقف الجديد، بشاير الخير، شارع المكس الهانوفيل الزهراء”، بالإضافة إلى خط “13” وذلك بمسار “المندرة، الكورنيش، الشاطبي، قناة السويس، الموقف الجديد بشاير الخير، وادي القمر، الدخيلة ، البيطاش، الهانوفيل، الكيلو 21”.

وأضافت الهيئة في خطابها أن خط رقم “14” يخدم المناطق المشار إليها بطلب عضو مجلس النواب وذلك بمسار “المندرة، الكورنيش، الشاطبي، قناة السويس، الموقف الجديد، بشاير الخير، كوبري القباري، شارع المكس، وحتى الكيلو 21″”، بالإضافة غلى الخط رقم “45” بمسار”المعمورة، الملاحة، شارع 45، الكورنيش، الشاطبي، قناة السويس، الموقف الجديد، بشاير الخير، الطريق الدولي، الكيلو 21″، فضلاً عن خط “66” والذي يخدم مسار “كوتة مجمع الكليات، قناة الويس، الموقف الجديد، بشاير الخير، لكيلو 21 ، برج العرب”.

وأكدت الهيئة في خطابها أن منطقة بشاير الخير 1،2 يتم خدمتها بالسيارات الكهربائية بمسار “بشاير الخير، راغب، محرم بك، الحضرة، المطار، سيدي جابر، حجر النواتية، باكوس، وحتى العوايد”.