عدم إلغاء تكليف تمريض 2022.. لكن يطبق على حسب الاحتياج اعتبارا من 2025

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اجتماع اللجنة العليا للتكلي، بكامل تشكيلها وبحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور كريم بدر أمين سر لجنة الصحة، ونقابة الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض بوزارة الصحة.

وخلال الاجتماع تحدث عبد الغفار عن أهمية دور اللجنة العليا للتكليف، وأهمية تواجد أعضائها من مختلف النقابات والجهات المعنية، في حل جميع التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والإسكان قد اطلع على الدراسة الخاصة بأعداد القوى البشرية في المهن الطبية المخاطبين بقانون التكليف في وزارة الصحة والجهات التابعة لها، حيث شملت الدراسة إجمالي أعداد الأطباء والصيادلة وأخصائي التمريض وجميع مقدمي الخدمات الطبية على رأس العمل، ونسب العجز، ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة.

وانتهى اجتماع اللجنة باتفاق جميع أعضائها وبتوصية من وزير الصحة والسكان إلى عدم إلغاء تكليف التمريض 2022، وإنما يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 وفق احتياجات الجهات المذكورة بالقانون، وذلك اعتبارًا من حركة تكليف 2025 بما يتسق مع نصوص قانون التكليف.

وقال أحد الممرضين على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك “إن التمريض سواء المعاهد أو الكليات لو قارنت بينهم وبين الصيادلة من حيث الاحتياج فى المستشفيات وعلى سبيل المثال هل ستحتاج خمس دكاترة صيدليين قصادهم هتحتاج ما لا يقل عن 50 ممرض فبالتالي الفئه دي أصلا فيها عجز واحتياج شديد بس ممكن فيما بعد مستشفى من المستشفيات يكون فيها اكتفاء من التمريض وده ممكن يحصل بعد 10 – 15 سنة كده ويتم توزيع الخريجين علي مستشفيات فيها عجز إنما إلغاء التكليف للفئة دي صعب جدا حاليا لأنهم بيحاولوا يسدوا العجز بالبرامج اللي اتعملت زي المكثف والجامعات الأهلية والخاصة بجانب برامج التمريض الخاص اللي فتحت لثانوي عام بجانب معاهد التمريض الخاصة وده هيأثر فيما بعد لأن هيزود الخريجين ويحصل تشبع في سوق العمل”.